Sergipe é Aqui: Presidente da Alese e parlamentares participam da 47ª edição

A caravana itinerante de atendimentos do Governo de Sergipe beneficiou a população de São Francisco com mais de 160 tipos de serviços na manhã desta terça-feira (13). O evento, que representa um marco na promoção da cidadania e do desenvolvimento social, contou com a presença de Presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e parlamentares.

Na 47ª edição, foram ofertados atendimentos como emissão de documentos, incluindo CPF, RG e IDJovem; exames médicos realizados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal; testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C; além de serviços voltados para segurança alimentar, encaminhamento para vagas de emprego, inscrições em cursos de qualificação profissional e orientações sobre o CadÚnico.

O programa Sergipe é Aqui foi idealizado para aproximar o governo dos cidadãos. A iniciativa busca tornar o atendimento público mais acessível e humanizado, além de divulgar e facilitar o acesso a serviços essenciais e benefícios gratuitos, muitos dos quais eram pouco conhecidos pela população. E tem alcançado cada vez mais sergipanos e sergipanas em diversas regiões do estado, consolidando-se como referência na promoção da cidadania.

Durante visita à cidade de São Francisco, o Presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD) destacou o trabalho do Governo Estadual no município. “Aqui no Baixo São Francisco, o governador tem feito grandes ações. Hoje, ele vem trazendo mais obras, vem ver sua população, e o importante do Sergipe é Aqui é essa vibração que a gente sente: o governador visitando o povo, vendo de perto as obras que a população pede, que o prefeito pede, que os vereadores pedem, que nós, deputados, pedimos a ele. É um governador que tem feito muito pelo nosso estado.”, afirmou.

O Presidente da Alese também ressaltou a importância da presença dos parlamentares no programa Sergipe é Aqui: “Essa é uma cidade onde meu pai construiu uma grande história, e eu também tenho uma ligação muito forte com São Francisco. A Assembleia Legislativa participa ativamente desse programa, que foi aprovado por nós e tem o apoio dos deputados. É uma satisfação ver nossos colegas presentes, representando a nossa Casa, a Casa do Povo, e reforçando esse compromisso com a população.”

O líder do Governo na Alese, Cristiano Cavalcante (União) destacou a relevância do programa itinerante do governo durante a edição do Sergipe Aqui no município de São Francisco. Segundo ele, a iniciativa tem promovido uma aproximação real entre o poder público e a população. “O Sergipe Aqui é um programa que não é mais um programa temporário, já é um programa constante, e ele encurta a distância entre a população, entre o povo sergipano. Sem dúvida alguma, é extremamente importante a gente ver os benefícios chegando para a população, além de anúncios de obras. Então, é um momento de muita alegria, porque a gente vê o povo sergipano, o povo de São Francisco, sendo atendido, sendo contemplado com os serviços do governo do Estado”, afirmou o parlamentar.

O deputado Netinho Guimarães (PL) ressaltou a importância da 47ª edição do programa Sergipe é Aqui, realizada no município de São Francisco. Segundo ele, a iniciativa do governador Fábio Mitidieri tem sido um sucesso. “Essa já é a 47ª edição, e o programa vem fazendo sucesso, isso significa mais saúde, mais melhorias, pessoas tirando carteira de identidade. Então temos que parabenizar o nosso governo, que vem desenvolvendo esse trabalho.”, destacou.

Durante a 47ª edição do programa Sergipe é Aqui, realizada em São Francisco, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância da iniciativa “A gente tem como hábito também trazer benefícios, trazer obras sempre que chegamos numa cidade com o Sergipe Aqui. E hoje não vai ser diferente. Então, é um dia muito bom, um dia importante para a cidade, e um dia que nos deixa muito felizes de encontrar amigos, de encontrar esse povo querido, esse povo trabalhador e ordeiro, que é o povo de São Francisco”, afirmou.

Realização do Governo em São Francisco

Serviços de pavimentação asfáltica no município de São Francisco (concluídos)

– Povoado Brejo do Cajueiro

– Povoado Nascença

Um total de 6 mil metros quadrados realizados no município. Investimento de aproximadamente R$ 440 mil reais.

OBRAS DA DESO

– Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de São Francisco.

EDUCAÇÃO

– Reforma do Colégio Estadual João Dias Guimarães.

– Processo de Seleção Simplificado para Estruturação de Equipes do Programa Alfabetizar.

– Serviços de engenharia para manutenção nas Unidades Escolares das Diretorias

Regionais de Educação (DRE) 5, 6, 7 e 9.

– Aumento de carga em 4 Escolas Estaduais, nos municípios de Propriá, Amparo do São Francisco e São Francisco.

Por Débora Nepomuceno Marques – Foto: Jadilson Simões