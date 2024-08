SERGIPE É DESTAQUE NO XIII CONSAD, ONDE O RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS FOI LANÇADO

Sergipe tem se consolidado como referência em gestão pública, e essa posição foi reafirmada durante o XIII Congresso Consad. O estado apresentou algumas experiências de sucesso nas áreas de gestão de pessoas e de licitações e compras públicas, com a apresentação de estudos realizados pelos servidores.

Além disso, durante o evento, foi lançado o Ranking de Competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). No painel do ranking, foi mostrado que Sergipe vem avançando com números significativos em várias áreas. O estudo analisa uma série de atributos econômicos e sociais que ajudam a avaliar a gestão pública e podem servir de parâmetro para o setor privado tomar decisões de investimento.

O resultado se torna ainda mais significativo quando analisado à luz dos avanços em áreas essenciais. Sergipe demonstrou notável progresso ao subir 13 posições no ranking de gasto com pessoal, refletindo uma gestão responsável dos recursos humanos do estado. Além disso, no que diz respeito à solidez fiscal, Sergipe foi o segundo estado que mais avançou, subindo 9 posições, o que fortalece as condições para um crescimento sustentável a longo prazo. Esses avanços destacam a eficácia das políticas e a gestão financeira implementadas em Sergipe.

O diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, elogiou o desempenho do estado no ranking de competitividade de 2024. “Sergipe mostra como a política pública baseada em evidências é capaz de fazer priorizações, melhorar a gestão de pessoas e a gestão fiscal”, afirmou.

Participação ativa

Durante o evento, os servidores de Sergipe participaram ativamente, representando diversas secretarias do Estado, incluindo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Secretaria Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística (Seclog), e a Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese). Esses servidores, enviados ao congresso por meio do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (Profisco), contribuíram para as discussões e trouxeram novas perspectivas que serão aplicadas na gestão pública do estado.

Além da participação nas discussões, a contribuição de Sergipe também foi marcada por apresentações de estudos relevantes. Vanessa Horácio, servidora da Escola de Governo, apresentou o artigo ‘TransformAÇÃO Sergipe: estratégias formativas para a promoção da equidade de gênero na gestão pública”, resultado de uma parceria com o Instituto Motriz e a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). Vanessa ressaltou que o estudo é fruto de uma conexão feita em uma edição anterior do Congresso Consad, demonstrando o impacto de eventos como este na construção de políticas públicas mais inclusivas e eficientes.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, também destacou a importância desses resultados durante o congresso. Para ela, a participação de Sergipe no XIII Consad reafirma o compromisso do estado com a eficiência e a inovação na gestão pública. “Ver nosso estado avançar é a prova de que estamos no caminho certo, sempre buscando o melhor para a população sergipana. Este momento é fundamental para impulsionar projetos e ações, fortalecer conexões e motivar nossos servidores, além de destacar conquistas importantes, como o avanço no Ranking de Competitividades, o cumprimento das ODS pela Escola de Governo de Sergipe e a apresentação de um artigo sobre a equidade de gênero que é desenvolvida no nosso Estado”, comentou.

A participação de Sergipe no XIII Congresso Consad reafirma o compromisso do Estado em continuar evoluindo e se destacando no cenário nacional, com práticas inovadoras e eficientes que buscam sempre melhorar a vida dos cidadãos sergipanos.

ASN – Foto: Ascom Sead