Sergipe é o 4º estado do Brasil com maior taxa de matriculados no Ensino Integral

O comprometimento do Governo do Estado com a qualidade da educação pública ofertada para os jovens sergipanos tem repercutido de forma positiva, sobretudo quando se trata da modalidade de ensino em tempo integral. Conforme dados do Censo Escolar 2022, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e divulgado pelo Ministério da Educação, Sergipe está em quarto lugar no ranking nacional, com 30,7% de alunos do ensino médio matriculados em escolas de tempo integral na rede pública estadual de ensino. A média nacional para esse público estudantil é de 20,4%.

Das 318 escolas públicas de Sergipe, 96 são unidades em tempo integral. Deste total, 11 são destinadas ao ensino fundamental, três aos ensinos médio e fundamental, seis para o ensino profissionalizante e 76 ao ensino médio integral. A previsão da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) é chegar a 156 unidades de ensino em tempo integral nos próximos anos.

Outro dado importante diz respeito à quantidade de vagas ofertadas nessa modalidade de ensino. De acordo com dados do Núcleo Gestor do Ensino Médio em Tempo Integral, vinculado ao Departamento de Educação da Seduc (NGETI/DED), no período de 2016 a 2022 foi registrado um aumento de 750% no número de matriculas do ensino integral – sendo que em 2016, eram 2.800 estudantes inscritos e, em 2022, passou para 21.000 -, o que coloca o estado de Sergipe como referência no crescimento dessa modalidade no país. Para o ano de 2023, a Seduc contabiliza 22 mil matrículas no ensino médio integral.

Por meio do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, proposto pelo governo federal em 2016, escolas foram totalmente reformadas, quadras construídas, salas, laboratórios, vestiários, equipamentos, mobiliários e materiais pedagógicos para promover a qualidade do ensino e da aprendizagem. Além disso, Sergipe vem atuando no aperfeiçoamento dos profissionais, com formações continuadas para professores e técnicos, acompanhamento pedagógico, além de formação em liderança ativa e protagonismo juvenil para os jovens.

Para além da questão técnica, o modelo trouxe para o estado ações que colaboraram com a permanência dos estudantes nas escolas em tempo integral. Entre elas destacam-se: instituição de um modelo de gestão e pedagógico que tem como uma das premissas mais importante a Pedagogia da Presença, no qual toda a equipe escolar se dedica à formação integral do indivíduo e à construção do seu Projeto de Vida; as práticas educativas e metodologias de ensino como Clube de Protagonismo, Acolhimento Diário e a Tutoria, as quais formam o motor propulsor das escolas na permanência dos estudantes em tempo integral, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes nas dimensões cognitivas, afetivas e sociais; a monitoria vinculada às aulas de Estudo Orientado, desenvolvem o autodidatismo, o autoconhecimento e a colaboração nos estudantes sempre na perspectiva da realização do seu Projeto de Vida; e o acompanhamento formativo da equipe escolar por unidade de ensino de forma sistematizada desenvolvida pela Seduc.

“Desde a adesão ao programa federal, Sergipe já recebeu R$ 106.104.950,72. Deste total, R$ 66.008.711,44 já foram executados. O Governo do Estado, por meio da Seduc, trabalha para manter o nível de execução dos recursos, conforme proposta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). São investimentos que garantem às nossas equipes escolares mais qualificação profissional e melhores condições para ensinar e aprender. Os resultados já podem ser vistos por toda a sociedade sergipana, estudantes ativos nos seus direitos, professores formados em múltiplas aprendizagens, famílias participando da escola, uma transformação no seu pensar pedagógico e de gestão que faz toda a diferença, focada no projeto de vida dos nossos jovens e adolescentes ”, enfatiza o secretário da Seduc, Zezinho Sobral.

Foto: Maria Odília

Por Acácia Merici