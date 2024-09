SERGIPE É O PRIMEIRO ESTADO A CRIAR A FORÇA ESTADUAL DA SAÚDE ESPECIALIZADO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Sergipe é o primeiro estado a criar a Força Estadual da Saúde com o intuito de atuar em situações de emergência da saúde pública, a fim de salvar e recuperar vidas a partir de um tempo-resposta rápido, ordenado e coordenado. Para fortalecer ainda mais este movimento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta sexta-feira, 27, a 2ª capacitação para enfrentamento de situações de desastres e incidentes com múltiplas vítimas.

A Força Estadual visa ao fortalecimento do movimento nacional para melhorias das políticas públicas em situações de desastre. Além disso, também compete à Força, a elaboração e organização de planos de contingência para emergências sanitárias de origem biológica, ambiental, química ou radiológica, bem como a capacitação dos profissionais envolvidos na assistência em incidentes com múltiplas vítimas.

O diretor da Diretoria Operacional à Saúde (Dops), Waltenis Júnior, que representou o secretário de Estado da Saúde, destacou a importância do evento na garantia do aperfeiçoamento dos profissionais. “Nosso intuito é buscar e atrair os profissionais para que atuem e auxiliem nesses eventos que causam maior fragilidade à população. Sabemos que são pessoas que deixam seus lares, suas famílias para socorrer aqueles que estão precisando e acredito que a Força Estadual sairá ainda mais fortalecida para prestar cada vez mais uma assistência eficiente”, detalhou Waltenis.

Apoio

Em maio de 2024, o Estado encaminhou mais de 20 profissionais da saúde para ajudarem nos trabalhos de resgate às vítimas do Rio Grande do Sul (RS). A especialista de referência da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), Débora Noal, reforçou o impacto que a criação da FE-SUS representa. “Embora seja o menor estado da federação, Sergipe é o mais grandioso no número de profissionais enviados para a Força Nacional do SUS. Durante o desastre no RS comprovou a força e o impacto disso. Então, ver esses profissionais empenhados nessa causa é gratificante, o que significa a importância da qualificação para oferecer um trabalho de ponta especializado”, salientou a especialista.

Capacitação

A capacitação envolveu gestores e profissionais da saúde, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Forças Militares, Forças de Segurança e outras agências com competências em emergências coletivas. Na oportunidade, foram discutidos os primeiros cuidados psicológicos e como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos podem oferecer à população, o que evidencia a fase de resposta para a estabilização emocional.

Segundo o coordenador da Força Estadual do SUS em Sergipe, Marcos Fonseca, o objetivo dessa segunda capacitação é preparar o grupo para que desenvolva expertise nos atendimentos de desastres, estando preparados e qualificados quando houver a necessidade.

O enfermeiro Hilton de Lima, contou que a capacitação o fez refletir vários pontos necessários nas situações de emergência. “Podemos discutir e até mesmo entender a forma de atuação, de como exercer a nossa função perante a um sinistro de gravidade significativa. Então, acredito que o encontro contribuiu para lapidar todas estas situações”, ressaltou.

Homenageados

Para atuar no Rio Grande do Sul foram enviados médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, especialistas em situações de urgência e emergência, capacitados pelo Serviço Aeromédico, que garante uma assistência pré-hospitalar de forma ágil e segura na hora do resgate.

Durante a capacitação, os profissionais que atuaram na missão do RS receberam certificados de reconhecimento pela atuação de destaque nas enchentes que atingiram o Sul do Brasil no mês de maio. Entre eles estava o técnico de enfermagem, Gleidionaldo Cruz Pinto, que ressaltou o sentimento de gratidão. “Participar desses momentos nos prepara ainda mais para as situações de catástrofes e desastres climáticos e me sinto muito satisfeito em contribuir no salvamento de vidas representando o nosso estado”, disse Gleidionaldo.

Foto: Flávia Pacheco