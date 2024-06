SE enviará 50 alunos de escolas estaduais para intercâmbio no exterior

O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta terça-feira, 4, com a equipe da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) para discutir detalhes do lançamento do programa Sergipe no Mundo, que tem por objetivo fomentar o ensino de idiomas na rede estadual e o intercâmbio estudantil. O programa será oficialmente lançado pelo governador na próxima segunda-feira, 10, e enviará, inicialmente, 50 estudantes para o exterior.

“Esse programa é um marco. Não estamos discutindo apenas uma oportunidade de intercâmbio, estamos falando da internacionalização da nossa rede pública de ensino. Nossa rede precisa respirar a internacionalização”, avaliou Fábio.

A ideia é enviar alunos da escola pública sergipana a vários países para terem acesso a outros idiomas e culturas, além de projetar Sergipe no exterior. Os técnicos da Seduc apresentaram ao governador a versão final do programa. “O edital está pronto. Após esta reunião, acredito que até esta quarta-feira já conseguimos publicá-lo”, disse a diretora de Apoio ao Sistema Operacional, Eliane Passos, uma das técnicas que visitaram o Paraná para conhecer a execução de programa semelhante no estado sulista. A educadora disse que a primeira turma com 50 alunos sergipanos do ensino médio está prevista para começar o intercâmbio em agosto.

Presente na reunião, o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, especificou toda a mobilização para o lançamento do Sergipe no Mundo. “O governador fechou o entendimento do programa, finalizou as orientações e lançaremos na segunda-feira, 10. Inicialmente, o programa enviará 50 alunos para cinco países”, destacou o gestor. Ele acrescentou ainda que na segunda-feira terá a assinatura do governador Fábio Mitidieri da ordem de serviço para instituição da Escola de Idiomas de Sergipe, a realização do Educação Nota 10 (programa que premia os 100 primeiros alunos da rede aprovados no Enem) e a autorização de licitação para construção do Centro de Formação Continuada de Professores.

Expertise

Em abril passado, a Seduc, por meio das técnicas Isabela Santos, professora e coordenadora de serviços, e Eliane Passos, visitou a Secretaria da Educação do Paraná, em Curitiba, para conhecer o programa Ganhando o Mundo, a fim de adquirir subsídios para implantar o Sergipe no Mundo. O diálogo entre Paraná e Sergipe também foi essencial para debater futuras ações de internacionalização da rede, a exemplo do que já acontece com o convênio entre a Seduc e a Aliança Francesa.

“O Paraná é um estado com experiência em promover intercâmbios para estudantes da educação básica. Fomos até lá conhecer a rotina da Secretaria de Estado da Educação, enquanto responsável por esses estudantes, que estão residindo fora do país, longe das famílias, longe da sua realidade aqui no Brasil”, informou Eliane.

Sergipe no Mundo

O programa Sergipe no Mundo tem o objetivo de contribuir na formação ampla e cultural do aluno do ensino médio da rede pública estadual de ensino, proporcionando uma experiência única de estudar em outro país, conhecer novas culturas e ter um estudo mais aprofundado dos idiomas inglês, espanhol e francês.

A proposta é promover a internacionalização da educação básica de alunos da rede estadual com o envio de alunos de Sergipe para realizar intercâmbios na Inglaterra, Irlanda, Canadá, Estados Unidos e Espanha, conforme regulamento em edital, que ainda será divulgado.

O programa possui cinco objetivos específicos: valorizar o ensino de línguas no ensino médio da rede pública estadual; difundir o domínio de uma segunda língua entre os brasileiros; promover a atratividade do ambiente escolar para estudantes da rede pública; fornecer experiências de imersão, troca cultural e vivência de uma cidadania global; e fortalecer os laços de cooperação entre o Brasil e países amigos por meio do intercâmbio estudantil.

Início

A princípio, o Sergipe no Mundo prevê o intercâmbio em cinco países: Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra, de língua inglesa; Espanha, de língua espanhola; e Canadá, de línguas inglesa e francesa.

A agência que vencer a licitação para a execução do programa será responsável por todo o escopo do envio dos estudantes, como emissão de passaporte, assistência 24 horas, 7 dias por semana, seleção da escolha das famílias onde os alunos ficarão na experiência de um mês no exterior, atuação, escolha dos trechos aéreos e terrestres, quando for o caso, entre outras competências.

A Secretaria de Estado da Educação e Cultura estabelecerá os critérios de seleção dos estudantes e acompanhará e fiscalizará a execução do contrato com a agência. O estudante selecionado para o Sergipe no Mundo precisa ter autorização dos pais para vivenciar a experiência.

Foto: Arthur Soares