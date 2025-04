Governo de Sergipe investe em inovação pra diminuir custos e acelerar entrega de obras públicas no estado

Para impulsionar ainda mais o desenvolvimento em Sergipe, o Governo do Estado promoveu, nesta terça-feira, 22, o evento ‘Construindo o Futuro – Sergipe evoluindo com a metodologia BIM’, realizado no Hotel Vidam, em Aracaju. A iniciativa marca a implementação oficial do Building Information Modeling (BIM) – Modelagem de Informação da Construção – como política pública no estado.

O governador Fábio Mitidieri explica que a gestão estadual está trazendo o que há de mais moderno atualmente em termos de tecnologia para a gestão pública. “É um momento histórico, que vai colocar efetivamente a gestão pública, na parte de infraestrutura, no século XXI. Com essa ferramenta, é possível antecipar o tempo de obra, economizar dinheiro e ter um cronograma muito mais ajustado. Estamos colocando a tecnologia à disposição do Estado e dos municípios”, colocou.

Segundo Fábio Mitidieri, a implantação da tecnologia vai otimizar o planejamento dos investimentos em infraestrutura, o que é essencial para que a obra pública alcance seu principal objetivo: ser finalizada para servir à população. “Planejamento em obra pública tem que ter austeridade e responsabilidade. A gente precisa começar uma obra pensando no seu fim, porque a obra mais cara é aquela que não é entregue à população. E trazer tecnologias disponíveis, ferramentas como o BIM para o Estado, vai nos ajudar a conseguir fazer com que tudo aquilo que foi idealizado, possa acontecer com eficácia e eficiência”, pontua o governador.

O uso da ferramenta BIM em Sergipe deve ampliar a transparência e previsibilidade na execução de contratos das obras públicas; gerar economia de recursos públicos; otimizar prazos e processos de obra; assim como melhorar a fiscalização, manutenção e gestão das obras. A partir da tecnologia, deve-se ainda reduzir o número de aditivos contratuais nas obras públicas, como também diminuir erros de projeto e retrabalho.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, a transformação digital que será incorporada, agora, nas obras públicas de Sergipe, é um marco na história da infraestrutura e no desenvolvimento urbano do estado. “Você pode elaborar melhor um projeto, minimizar equívocos durante a execução da obra, orçar melhor, acompanhar todo o processo de obras de uma forma muito mais segura, qualificando o processo desde a elaboração do projeto, da licitação, da contratação, até a fiscalização da obra. Além disso, reduz o tempo em cada uma dessas etapas”, ressalta.

Organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), com apoio da Autodesk, Deskgraphics Consulting e PARS, o evento ‘Construindo o Futuro – Sergipe evoluindo com a metodologia BIM’ reuniu gestores públicos, profissionais, estudantes da construção civil e representantes de todos os 75 municípios sergipanos.

O presidente da PARS, Jairo Guimarães, ressalta que a implementação da ferramenta de modernização é estruturada em: processos, pessoas e tecnologias, e as três empresas, Autodesk, Deskgraphics Consulting e PARS, unem-se para oferecer o melhor para Sergipe. “A gente tem a Autodesk, que desenvolve a tecnologia a nível global, e com isso ela tem a oportunidade de trazer as melhores experiências e práticas utilizadas no mundo inteiro e traduzir isso como tecnologia e deixar à disposição do estado de Sergipe, por exemplo. A PARS tem um papel nacional e latino-americano, de entender os desafios e recortes que existem, porque construir uma obra no Nordeste brasileiro é diferente do construir, por exemplo, em um país da Ásia, ou norte-americano, ou mesmo no sul do Brasil. Então a gente traz a nossa experiência, aliada com a experiência da Deskgraphics, para qualificar, capacitar, prover mão de obra e, de certa forma, a propriedade intelectual para suportar a transição no processo de implantação da nova tecnologia”.

O presidente da empresa de software de design Autodesk no Brasil, Sylvio Mode, destaca que a empresa atua mundialmente há 40 anos e há 30 no Brasil em três mercados: Manufatura, Meios de Entretenimento e Engenharia e Construção, no qual o BIM está inserido. “A Autodesk apoia com tecnologia o projeto BIM no Brasil, há mais de 20 anos, para que essa metodologia, de fato, faça sentido e entregue todos os benefícios em projetos de infraestrutura. Hoje nós temos soluções que já têm uma participação muito elevada de componentes de inteligência artificial que são capazes de conduzir o projeto desde a sua concepção até o pós-obra, o que do ponto de vista econômico faz muito sentido, já que 60% do custo total de uma obra vem depois da sua entrega”, informa.

A implementação da metodologia BIM conta com investimento total de R$ 9 milhões, que inclui aquisição de softwares, capacitação técnica e estruturação digital nos órgãos públicos.

De acordo com o presidente da Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), Luciano Barreto, o BIM ajudará a garantir empreendimentos com qualidade e durabilidade em Sergipe. “Fábio Mitidieri é um governador sério, entusiasmado com as coisas de Sergipe e que deseja realizar. E, neste momento, o seu governo antecipa uma nova construção civil para Sergipe. O BIM é um instrumento importantíssimo para apoiar as empresas para oferecer ao estado um melhor produto, com mais segurança e durabilidade”.

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), o engenheiro civil Dilson Luiz, evidencia que a inovação capitaneada pelo Governo de Sergipe leva adiante a ideia de desenvolvimento do estado. “A gente precisa de gestores comprometidos com o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Trazer o BIM para Sergipe é um pontapé inicial para o nosso desenvolvimento sustentável, para melhores obras, melhor qualificação de fornecedores e qualificação dos nossos profissionais. O BIM era antes um sonho, hoje é uma realidade”, enfatiza o presidente do Crea-SE.

