SERGIPE FIRMA PARCERIA COM RIO GRANDE DO NORTE NO CONSAD PARA APRIMORAR GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE SE

O Governo de Sergipe firmou parceria com o Governo do Rio Grande do Norte para aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do Estado, a partir da implementação de novas soluções tecnológicas no âmbito da administração estadual. Para isso, a Secretaria de Estado da Administração (Sead/SE) celebrou, nesta sexta-feira, 21, Acordo de Cooperação Técnica com a Sead/RN, viabilizando a transferência de tecnologia desenvolvida pelo estado parceiro à Superintendência de Gestão de Patrimônio de Sergipe.

O documento que formaliza essa parceria institucional foi assinado pela secretária da Administração de Sergipe, Lucivanda Nunes, e pelo gestor da Sead/RN, Pedro Lopes, durante o 131º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, evento realizado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Administração (Consad), entre os dias 20 e 21 deste mês, em João Pessoa, Paraíba.

A partir dessa cooperação técnica, o Rio Grande do Norte disponibiliza ao Governo de Sergipe os códigos-fonte do Sistema de Gestão de Ativos Imobiliários (Sipat), a plataforma de rastreamento e mapeamento que desenvolveu para aprimorar o controle de inventário e a localização de seus ativos imobiliários. A parceria inclui ainda a transferência de tecnologia do Sistema de Gestão Patrimonial e do Sistema Gerencial, também desenvolvidos pela Sead/RN.

“Com essa parceria, poderemos utilizar os códigos-fonte do Sipat, desenvolver novos módulos e ajustar o sistema à nossa necessidade na gestão do patrimônio imóvel do estado de Sergipe. Com isso, vamos ter uma economia de recursos e de tempo para a entrega desse produto, o qual já estava sendo desenvolvido internamente, e assim vamos avançar em outras ações, aprimorando cada vez mais a gestão do patrimônio público estadual”, destaca a secretária Lucivanda Nunes.

De acordo com Pedro Lopes, a experiência do Rio Grande do Norte em gestão de patrimônio imobiliário ‘tem se mostrado bem-sucedida’ e servido como referência para outras unidades da federação. “Já firmamos acordo de cooperação com Minas Gerais em 2024 e agora, com muito orgulho, fazemos essa transferência para o Governo de Sergipe”, afirma o gestor da Sead/RN.

Em Sergipe, os bens imóveis de propriedade do Estado são geridos pela Supat/Sead, órgão responsável pelo controle, coordenação, regularização e administração de patrimônio, atribuições que passarão a ser desempenhadas de modo ainda mais eficiente com a implementação dessa nova tecnologia. “Até o final de 2026, teremos esse sistema plenamente em funcionamento, integrando-o a outras ações que estamos executando para modernização da gestão patrimonial”, frisa a secretária.

