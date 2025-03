Sergipe integra reunião da Câmara Temática de Meio Ambiente do Consórcio Nordeste em Brasília

Na reunião, Sergipe esteve representado pela secretária Deborah Dias

Nesta quinta-feira, 20, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), participou da Reunião Extraordinária da Câmara Temática de Meio Ambiente do Consórcio Nordeste, realizada em Brasília (DF). Durante o encontro, foram debatidos temas estratégicos, como os esforços para garantir participação do Nordeste na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), a preservação do bioma da Caatinga e a transição energética na região.

Na reunião, Sergipe esteve representado pela secretária da pasta, Deborah Dias, que integrou diversos debates da área ambiental. “Esse encontro é sempre uma excelente oportunidade de potencializar a integração regional em prol de discussões ambientais, como também um grande espaço para alinhar as ações para fortalecimento de políticas públicas para o meio ambiente. Estamos juntos, em busca do desenvolvimento sustentável da nossa região”, destaca Deborah.

Aproveitando a abrangência regional do evento, a secretária do Meio Ambiente anunciou o NorVerde, evento que será realizado pela Semac em agosto, na capital sergipana. “Divulgamos o fórum ambiental que iremos realizar no segundo semestre, convidando a todos para prestigiar a nossa conferência e participar de debates em busca do futuro sustentável do Nordeste”, afirma.

A reunião temática contou com a presença do presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Rafael Fonteles, além de secretários do Meio Ambiente da região e demais membros.

NorVerde

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), realizará a 1ª Conferência e Feira de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (NorVerde) entre os dias de 26 e 28 de agosto, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju. Com o tema ‘Sustentabilidade, Inovação e Desenvolvimento: Nordeste Sustentável’, o evento promoverá um ambiente de cooperação e estímulo ao desenvolvimento de projetos sustentáveis de longo prazo, que beneficiem as comunidades locais e contribuam para a preservação do patrimônio ambiental.

O NorVerde tem como objetivo reunir governos, líderes políticos, empresários, técnicos, acadêmicos, estudantes e a sociedade em geral para pensar o meio ambiente da região Nordeste do Brasil, por meio de uma programação de alto nível, com convidados nacionais e internacionais. Esse será o primeiro evento a discutir o Nordeste de forma transversal, com as suas características e peculiaridades. Para participar, os interessados deverão realizar uma inscrição prévia no site www.norverde.com.br, que será disponibilizada em breve.

Foto: Serese