Sergipe lidera investimento per capita em segurança pública no Nordeste

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira, 24, Sergipe é o estado do Nordeste que mais investe per capita em segurança pública. Em 2024, o Governo de Sergipe destinou R$ 785,17 por habitante para ações de segurança, valor que o posiciona entre os dez maiores investimentos per capita do país.

Esse resultado se reflete nos altos investimentos realizados em diversas frentes: aquisição de equipamentos modernos, como armas de fogo, coletes balísticos e viaturas; compra de softwares voltados à análise criminal e monitoramento; expansão da infraestrutura de tecnologia aplicada à segurança; e valorização dos recursos humanos por meio de capacitações e concursos públicos.

Além do investimento em tecnologia e equipamentos, gestão estadual tem priorizado políticas de inteligência e integração entre as forças, com trabalhos preventivos e o reforço do policiamento também ostensivo nas ruas, com foco na eficiência das operações e na redução dos índices de criminalidade.

“O investimento constante em equipamentos, tecnologia e inteligência é o que garante que nossas forças policiais estejam sempre preparadas para agir com rapidez, precisão e segurança. A segurança pública precisa ser tratada como prioridade de Estado, e esse comprometimento tem sido uma marca da atual gestão”, destacou o secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy.

O governador do estado, Fábio Mitidieri, reforçou que os investimentos não se restringem ao aparato técnico e tático, mas também se concentram na valorização dos profissionais que integram o sistema de segurança.

“Estamos investindo fortemente em concursos públicos para recompor e fortalecer os quadros da segurança. Já autorizamos seleções para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia Oficial. Esse é um compromisso com a segurança da população e com a valorização dos nossos servidores”, afirmou o governador.

Investimento per capita

No ranking nacional, Sergipe ocupa a 8ª posição entre as unidades da federação, com investimento superior ao de estados como Amazonas (R$ 715,26), Rio Grande do Norte (R$ 699,27), e Ceará (R$ 523,09). No cenário nordestino, é o líder absoluto, demonstrando eficiência na gestão dos recursos públicos voltados à segurança.

Os investimentos já mostram resultados positivos, com reduções nos indicadores de criminalidade, como homicídios, latrocínios e roubos, além do aumento na capacidade de investigação e resposta rápida às ocorrências. O Estado de Sergipe segue com o compromisso de manter a segurança pública como uma das principais prioridades da administração.

