Sergipe participa de debate em Brasília sobre o setor energético

Em busca de compartilhar experiências e adquirir conhecimentos sobre o segmento energético, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), participou na última terça-feira, 19, do 3º evento da série de workshops ‘Próximos Passos: Combustível do Futuro e Novas Políticas do Setor de Óleo e Gás’.

Com o tema ‘Gás Para Empregar e Harmonização Regulatória’, o encontro foi realizado no auditório do Ministério de Minas e Energia, em Brasília/DF, a convite do secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Adamo Sampaio Mendes.

A série de workshops propõe a busca por soluções que integrem crescimento econômico, criação de empregos e preservação socioambiental. Dentre os temas debatidos estão: ‘Reinjeção do Gás Natural e Escoamento e Processamento’; ‘Planejamento Integrado’; ‘Transporte Dutoviário: Desafios e oportunidades para a aprovação de novos investimentos e a modicidade tarifária’; ‘e ‘Harmonização tarifária’.

O secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, participou da Mesa 4, e discutiu sobre ‘Experiência da migração para o mercado livre’. O bloco foi moderado por Diogo Lisbona, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e contou com a participação de Thiago Arakaki (Galp); Regina França (Eneva); Rogério Pizeta (CNS); e Jefferson de Paula (ArcelorMittal Brasil).

“A migração para o mercado livre do gás natural abre oportunidades para empresas que buscam maior competitividade e previsibilidade de custos. Ao permitir que os consumidores negociem diretamente com os fornecedores, eliminando intermediários, o mercado livre promove um ambiente mais dinâmico e transparente, com impactos positivos na cadeia produtiva. Além disso, essa mudança impulsiona a inovação, estimula investimentos em infraestrutura e amplia a oferta de gás natural, beneficiando não apenas o setor industrial, mas também toda a sociedade”, declarou Marcelo Menezes.

Sergipe Águas Profundas

Durante a programação, o gerente-executivo de Gestão de Projetos Estruturantes da Petrobras, Wagner Victer, declarou que o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) segue como prioridade da companhia, e que o edital de licitação das plataformas FPSO deverá ser publicado até o fim do ano. Nesta sexta-feira, 22, a Petrobras apresentará seu plano estratégico para o período 2025-2029, que deverá integrar anúncios sobre o Seap.

Foto: Ascom Sedetec