Sergipe participa de encontro do Conselho Nacional de Secretários da Agricultura 

A Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) de Sergipe participou, nesta semana, em Ribeirão Preto (SP), do encontro do Conselho de Secretários Estaduais de Agricultura (Conseagri) durante a feira de tecnologia agrícola Agrishow 2025.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura de Sergipe, Zeca da Silva, que participou do evento, a retomada do Conseagri fortalece o setor, uma vez que o encontro não acontecia desde 2016 e retorna em um grande evento como o Agrishow. “É bastante representativo, já que se trata da maior feira de tecnologia agrícola da América Latina e uma das maiores do mundo.

A Agrishow é um evento anual que acontece em Ribeirão Preto e reúne as principais empresas e inovações do setor agropecuário. “O encontro do Conseagri é uma oportunidade de nos alinharmos nas políticas agrárias e sociais. Essa troca de experiências e o networking entre os secretários pode trazer muita contribuição à gestão de cada estado e na busca de políticas junto ao governo federal”, pontuou Zeca.

O atual presidente do Conseagri e secretário estadual do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, destaca que o principal objetivo é fortalecer o intercâmbio agropecuário entre os estados brasileiros. “Nossa intenção é se reunir para discutir problemas. Alguns pontuais, alguns nacionais, como, por exemplo, a questão do certificado fitossanitário para exportação de frutas, que até pouco tempo não existia. Foi por meio de reuniões com integrantes do Conseagri que conseguimos avançar nisso e hoje o documento é uma realidade”, ressalta Saldanha.

O encontro contou ainda com as presenças dos secretários do Pará, Giovanni Correia Queiroz, do Distrito Federal, Rafael Bueno, e com o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso do Sul, Rogério Beretta.

Texto e foto ASN