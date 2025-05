SERGIPE PARTICIPA DE GRUPO DE TRABALHO DO CONSÓRCIO NORDESTE SOBRE VIGILÂNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), participou nesta segunda-feira,12, em Brasília, da reunião da Câmara Técnica de Assistência Social do Consórcio Nordeste. O encontro teve como objetivo alinhar a criação do Sistema Nacional de Vigilância em Segurança Alimentar, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

Durante a reunião, foram discutidas propostas que serão levadas à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), que se reúne nesta terça-feira, 13, no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A pauta será apresentada à câmara, presidida pelo ministro Wellington Dias. A secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania de Sergipe, Érica Mitidieri, que representa Sergipe nas discussões, destacou a importância da articulação entre os estados do Nordeste. “O objetivo é alinhar ações que garantam a continuidade e a expansão dos programas que já têm feito a diferença na vida de tantas pessoas, principalmente em Sergipe”, afirmou.

O coordenador de Segurança Alimentar da Seasic, Luiz Campos, destacou a relevância da participação ativa de Sergipe neste debate. Segundo ele, o estado tem avançado significativamente na agenda da segurança alimentar e nutricional. “Sergipe tem ampliado sua adesão ao Sisan. Saímos de apenas seis municípios participantes para 33, o que demonstra o fortalecimento da política no território”, enfatizou.

Ao final da reunião, a Câmara Técnica do Consórcio Nordeste definiu a proposta de alterações na Minuta do Decreto de Instituição do Sistema Nacional de Vigilância do Sisan, que será levada oficialmente à Caisan.

