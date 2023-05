Sergipe participa do 1º Fórum de Competitividade em Brasília

Evento promove debate com autoridades e representantes do setor produtivo para construir caminhos que tornem o país mais competitivo para mundo

Acontece nesta quarta-feira, 17, em Brasília, a primeira edição do Fórum de Competitividade para debater os assuntos que atrasam o crescimento do país e caminhos que possam tornar o Brasil mais competitivo perante o mundo. O evento acontece durante todo o dia, e conta com a participação do Governo de Sergipe, que é representado pelo secretário executivo da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília (Serese), Luciano Filho, e pelo diretor de Projetos Estruturantes da Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-se), Guilherme Rebouças.

“Sergipe marca presença num dos maiores eventos que tem o objetivo de construir caminhos para que o país possa se tornar mais competitivo no mundo. É por meio desses debates, que reúnem autoridades da mais alta credibilidade no país e no cenário internacional, que podemos fortalecer as ações estratégicas da Serese e, consequentemente, do Governo do Estado”, destacou o secretário executivo Luciano Filho.

Entre as autoridades presentes na abertura do evento esteve o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Ele lembrou que para o Brasil crescer é preciso agir e solucionar as causas do baixo desenvolvimento e o custo Brasil seria um dos fatores. “O custo Brasil é um conjunto de fatores que tornam o país mais caro e o Brasil se tornou caro antes de ser um país rico. Então essa agenda de competitividade é muito importante e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) elenca o trabalho que se deve trilhar”, destacou.

Alckimin lembrou ainda que o sistema tributário brasileiro é muito complexo. “Se olharmos os dados da OCDE dá pra entender esse custo. Além da carga tributária ser elevada, o custo para pagar imposto e a insegurança jurídica é enorme. Apenas o ICMS tem 27 leis diferentes e mais de 200 alíquotas.”

O presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Jorge Gerdau, foi outra autoridade presente a frisar que apenas com a união dos agentes produtivos e dos poderes é que o País pode avançar no tema. “Esse fórum é um encontro inédito porque estamos promovendo uma união entre Parlamento, Executivo e o setor produtivo no país. Esse esforço é uma oportunidade de mostrar que apenas com a mobilização dos três setores que poderemos realmente atingir um patamar de competitividade internacional.

Ainda participa dessa primeira edição do Fórum o economista e criador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab. O evento acontece até às 18h no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

Fórum de Competitividade

Organizado pelo Movimento Brasil Competitivo e a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, o primeiro Fórum de Competitividade passará a ser um evento anual. O encontro será a arena de debates para construir soluções e buscar consensos para o desenvolvimento econômico, além da superação dos desafios sociais do país.

Foto: Júlio Dutra/Serese

Assessoria Serese