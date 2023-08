Estado de Sergipe possui menor população de indígenas no país, diz IBGE

Sergipe é o estado brasileiro com a menor população de índigenas: 4.708, correspondendo a 0,21% da população sergipana. Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados, nesta em todo o Brasil são 1.693.535 indígenas, equivalente a 0,83% da população brasileira. Amazonas (490.854), Bahia (229.103), Mato Grosso do Sul (116.346), Pernambuco (106.634) e Roraima (97.320) apresentam as maiores populações indígenas. Juntos, esses cinco estados representam 61,4% do total de indígenas de todo o país.

Em Sergipe, os municípios com maior número de indígenas são Aracaju (1.944), Nossa Senhora do Socorro476), Porto da Folha (432), São Cristóvão (252) e Estância (139). Apenas 329 indígenas, ou seja, 7% do total de indígenas, vivem em terras indígenas. A terra indígena Ilha de São Pedro é o único território indígena de Sergipe, e fica localizada no município de Porto da Folha. Esse município tem o maior percentual (1,48%) de população indígena do total de moradores, e 1,24% população (331) do município vive dentro da terra indígena.

Domicílio

O IBGE também divulgou dados sobre os domicílios com indígenas, apontando para a existência de 3.171 domicílios particulares permanentes ocupados com, pelo menos, uma pessoa indígena em Sergipe. Nesses domicílios, com pelo menos um morador indígena, a média de moradores é de 3,08, e a média de moradores indígenas é de 1,47.

Em Porto da Folha existem 9.167 domicílios permanentes ocupados, dos quais 106 estão em terras indígenas. A média de moradores nesses domicílios em terras indígenas é de 3,12, ficando acima da média de moradores em domicílios fora das terras indígenas, em Porto da Folha, que é de 2,89.

Fonte: IBGE