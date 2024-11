Sergipe possui o quarto maior PIB per capita do Nordeste, diz IBGE

Sergipe registrou o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita entre os estados do Nordeste, no ano de 2022, com um valor de R$ 25.401,43. O PIB per capita é calculado dividindo o Produto Interno Bruto (PIB) pelo número de habitantes da localidade. No ano, o PIB sergipano chegou à marca de R$ 57,37 bilhões, o que representa um crescimento em volume de 1,3% na comparação com o ano anterior. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 18, pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Subsecretaria de Estudos e Pesquisas da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), com base em estudo feito em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estado ficou entre as 24 das 27 unidades federativas que apresentaram crescimento do PIB. O setor de Serviços responde pela maior parte da estrutura do Valor Adicionado Bruto (VAB) sergipano, uma participação de 71,6% da economia do estado em 2022. O segundo maior peso fica com a Indústria, 23%; seguido da Agropecuária, 5,4%. Vale destacar que a Administração Pública, que fica dentro do setor de serviços, representa 28,3% do VAB. O setor agropecuário apresentou uma recuperação de 6,5% em comparação ao ano anterior.

Dentre as atividades econômicas, o setor de transporte, armazenagem e correio se destacou com o maior crescimento (17,8%). A Indústria extrativa, por outro lado, caiu pelo oitavo ano consecutivo (-48,6%).

Foi em 2022 que o estado registrou o menor volume de produção de Petróleo e Gás, na série histórica de 15 anos, analisada com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que impediu que o aumento do PIB fosse ainda maior.

Expectativa de crescimento em 2023

Segundo boletim do Banco do Nordeste (BNB), divulgado em setembro deste ano, as projeções de crescimento para o PIB sergipano, em 2023, são de 3,1%, porcentagem acima da média da região Nordeste (2,8%).

As pesquisas de comércio e a de serviços, realizadas pelo IBGE, sinalizam, respectivamente, crescimentos de 1,9% e de 6,2% para estas áreas. O setor agropecuário também tem uma boa perspectiva, já que pesquisas do IBGE apontam crescimento de 11% na produção agrícola e 33% na produção de origem animal.

“As projeções já apontadas para o PIB sergipano em 2023, inclusive em patamar maior que a média dos demais estados do Nordeste, confirmam a eficácia das políticas e ações estratégicas coordenadas pelo Governo do Estado que impactam no crescimento econômico e na geração de riqueza em Sergipe. Relevante destacar que, ao lado desse cenário positivo, há avanços na empregabilidade, geração de emprego e renda, na inclusão social e na redução da pobreza”, destaca o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira.

Cenário nacional

Todas as cinco regiões brasileiras registraram um resultado positivo, contribuindo para que o PIB brasileiro tenha alcançado a marca de R$ 10,08 tri, um crescimento de 3,0% em volume.

Roraima, Mato Grosso e Piauí foram os estados que se destacaram com o maior crescimento (11,3%, 10,4%, 6,2%, respectivamente). Por outro lado, Rio Grande do Sul (-2,6%), Espírito Santo (-1,7%) e Pará (-0,7%) foram os únicos que registraram queda.

O PIB estadual é divulgado anualmente pelo IBGE em parceria estabelecida com os órgãos de estatística de todas as unidades da federação. Em Sergipe, esse trabalho é feito pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, por meio do Observatório de Sergipe. O tempo de defasagem da pesquisa, que neste caso é de 2022, é decorrente da necessidade de se esperar a consolidação de diversas bases de dados, que são utilizadas para o cálculo do PIB.

Em paralelo, a Seplan avança, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, na modelagem e cálculo do PIB Sergipano trimestral, que a partir do próximo ano constará de Boletins periódicos do Observatório de Sergipe.

Foto: Arthuro Paganini