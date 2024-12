SE recebe investimento de novo empreendimento; Governador Fábio Mitidieri participou da inauguração

A exemplo do Grupo baiano Atakarejo, que na última quinta-feira, 5, instalou a primeira unidade na capital sergipana, nesta segunda-feira, 9, o governador Fábio Mitidieri acompanhou a solenidade de inauguração de mais uma empresa que escolheu investir em solo sergipano.

A distribuidora de medicamentos do Grupo H. Egidio/Equiplex marca a chegada do hub de saúde ao estado, injeta R$ 60 milhões, e expectativa de geração de 300 empregos diretos, mais 500 indiretos. No mesmo rumo que a baiana Atakarejo e a goiana H. Egidio, o Grupo Zagonel, de Santa Catarina, aproveita o bom momento econômico de Sergipe, e acaba de adquirir a unidade da Corona/Deca/Hydra, planejando expandir os negócios no estado.

A captação e entrada de novas empresas é fruto da política de Estado, que conta com as ações do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), incentivos fiscais e locacionais, equilíbrio fiscal, qualificação de mão de obra, desburocratização tributária e redução do desemprego. “É um momento de muita honra para todos nós, dar sequência a um excelente ambiente de negócios que estamos construindo. A chegada do grupo H. Egidio é mais uma prova”, disse o governador Mitidieri.

O CEO da companhia, Heribaldo Egídio, disse que escolheu Sergipe pela posição estratégica para as operações, além das vantagens econômicas. “Além disso, temos a honra de anunciar a nova fábrica em Itaporanga d’Ajuda, um investimento de R$ 350 milhões, com uma geração de mais de 300 empregos diretos, consolidando nossa confiança no potencial sergipano”, antecipou.

A equipe responsável pela nova fábrica acompanhou a entrega da distribuidora de medicamentos, para conhecer a área da nova fábrica. “Minha empresa tem 27 anos. Temos obras nas cinco regiões do Brasil. Quero parabenizar toda a equipe do governador pela política de trazer novas empresas para o estado. Acredito que o governador deixa um marco no desenvolvimento”, considerou Flávio Rocha, diretor da OPE Construções, empresa responsável pela construção da fábrica em Itaporanga d’Ajuda.

A instalação da empresa contou com a atuação da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE). “Temos certeza que estamos construindo um excelente ambiente de negócios em Sergipe”, declarou o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

Bons índices

Entre 2023 e 2024, foram instaladas 29 empresas no estado. Apontado como uma das razões para o cenário favorável para os negócios, Sergipe registrou crescimento de 26,8% no saldo de empregos no período de janeiro a outubro de 2024, quando comparado ao mesmo período de 2023. Os dados são da pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados em 27 de outubro (2024) e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O saldo de empregos de janeiro a outubro de 2024 foi de 15.851 vagas ocupadas, contra 12.497 no mesmo período de 2023. O percentual de crescimento de 26,8% na comparação dos períodos é o 3º maior do Nordeste e o 8º maior do Brasil.

A companhia

Com sede em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, a H. Egidio/Equiplex atuará como distribuidora de medicamentos em Aracaju, após aquisição da Mais Saúde. Ela será transformada em uma unidade Matriz Hospdrogas, ou seja, distribuidora de produtos hospitalares. A aquisição da Mais Saúde faz parte do plano de expansão nacional do H. Egidio Group, que prevê investimentos de R$ 1 bilhão até 2027.

Com os investimentos em frota e estoques, além da contratação de cerca de 50 colaboradores na primeira etapa, os investimentos do grupo goiano em Sergipe já somam mais de R$ 60 milhões.

A abertura do novo hub de saúde faz parte da expansão do H. Egidio Group na região Nordeste, que inclui a construção de uma fábrica no município de Itaporanga d’Ajuda, na BR 101, em um terreno de 92 mil, que atuará na distribuição de produtos hospitalares, além da construção do condomínio logístico da Transplexlog, uma parceria público-privada.

Foto: Reinaldo Moura