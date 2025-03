Sergipe recebe visita técnica da Urban Systems para plano estratégico de turismo e investimentos

A partir desta segunda-feira, 31, até o próximo dia 11 de abril, a Agência Desenvolve-SE e a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) recebem uma equipe da empresa Urban Systems, para visitas técnicas a diversos municípios sergipanos. A iniciativa faz parte da consultoria especializada em planejamento urbano e desenvolvimento econômico, para a elaboração do Plano Estratégico de Estruturação de Destinos Turísticos e Atração de Investimentos no estado.

A visita técnica faz parte do contrato firmado com a Desenvolve-SE, visando fortalecer o potencial turístico e econômico de Sergipe, identificando oportunidades e ações prioritárias para o desenvolvimento sustentável da região. Estão previstas três etapas de trabalho: diagnóstico socioeconômico, ambiental e urbano do estado; plano estratégico colaborativo para destinos turísticos selecionados; e plano de ação com projetos prioritários e setorização territorial.

O projeto de estruturação de destinos turísticos em Sergipe está sendo construído a partir de uma ampla participação municipal. Durante a fase de diagnóstico, a Urban Systems realizará visitas técnicas e workshops colaborativos com servidores de cada localidade e distribuídos em cinco polos microrregionais estratégicos do estado, tendo algumas cidades como referência: Aracaju, representando capital e região metropolitana; Canindé de São Francisco, no Alto Sertão; Itabaiana, no Agreste Central; Estância, na região Sul; e Pacatuba, no Baixo São Francisco.

A metodologia de trabalho inclui análise aprofundada da realidade socioeconômica, ambiental e urbana, aplicação de matriz SWOT para identificação de potencialidades e desafios, desenvolvimento de planos estratégicos personalizados para cada destino, e definição de projetos prioritários e pactuação com atores-chave. O projeto tem previsão de conclusão até novembro de 2025 e busca posicionar o estado como destino competitivo nos três eixos de experiências únicas, infraestrutura qualificada e atratividade de investimentos.

O plano resultante deste diagnóstico será fundamental para o trabalho de captação de investimentos nacionais e internacionais, tanto público como privado, a ser executado pela Desenvolve-SE. Sua implementação poderá posicionar Sergipe como destino turístico competitivo. “Essa parceria com a Urban Systems é um passo estratégico para fortalecer o turismo em Sergipe, promovendo desenvolvimento econômico, valorização dos atrativos naturais e melhoria da experiência dos visitantes”, destacou o diretor de captação de recursos e atração de investimentos da Desenvolve-SE, Ademario Alves.

Confira a programação completa:

Dia 31/03, Aracaju

14h e 16h: reuniões governamentais. Local: sede da Desenvolve-SE

Dia 01/04, Aracaju

9h30 às 11h30: workshop com servidores. Local: sede da Desenvolve-SE

16h às 18h: workshop com servidores. Local: sede da Desenvolve-SE

Dia 02/04, Aracaju

Manhã: visitas técnicas

Tarde: visitas técnicas

Dia 03/04, Aracaju

Manhã: visitas técnicas

Tarde: visitas técnicas

Dia 04/04, Canindé de São Francisco

16h às 18h: workshop com atores locais. Local: auditório do Xingó Parque Hotel

Dia 05/04, Canindé de São Francisco

Manhã: visitas técnicas

Tarde: visitas técnicas

Dia 06/04, Canindé de São Francisco

Manhã: visitas técnicas

Dia 07/04, Itabaiana

Manhã: visitas técnicas

16h às 18h: workshop com atores locais. Local: auditório do Colégio Estadual Murilo Braga

Dia 08/04, Estância

Manhã: visitas técnicas

16h às 18h: workshop com atores locais. Local: a confirmar

Dia 09/04, Estância

Manhã: visitas técnicas

Dia 10/04, Pacatuba

Manhã: visitas técnicas

16h às 18h: workshop com atores locais. Local: a confirmar

Dia 11/04, Aracaju

9h30 às 11h30: workshop com atores locais. Local: sede da Desenvolve-SE

Tarde: visitas técnicas

Foto: Ascom Setur