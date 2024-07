SE RECEBE VISITA TÉCNICA DE REPRESENTANTES DO MS PARA MONITORAMENTO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA RCPD

Com o intuito de qualificar a implementação dos serviços voltados à reabilitação, Sergipe recebeu de 24 a 26 de julho, a visita técnica de representantes da coordenação-geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde (MS) a fim de monitorar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD).

Na oportunidade, a equipe conheceu a estrutura física, bem como os serviços disponibilizados aos pacientes nos Centros Especializados em Reabilitação localizados em Lagarto e Aracaju, como foi o caso do Centro Especializado em Reabilitação – CER IV, que atende as modalidades física, auditiva, visual e Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, o monitoramento objetiva o apoio de projetos e conhecer a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência no estado. “Sergipe se destaca com cinco Centros de Reabilitação, sendo um em Lagarto e quatro em Aracaju. Então, a visita foi importantíssima para aprimorar os nossos serviços, buscando cada vez mais melhorias na qualidade da assistência e possibilitando a implantação de novos serviços futuros”, salientou o secretário.

Rede de Cuidados

O CER IV atende a quatro modalidades de reabilitação como a Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA), que auxilia no resgate da autonomia e qualidade de vida aos pacientes por meio da estimulação precoce, orientação à família ou cuidadores e práticas que auxiliam o desenvolvimento da aprendizagem, pensamento, emoções e comportamentos.

Já a reabilitação física resgata funções motoras, melhorando a qualidade de vida e autonomia das pessoas com deficiência. A auditiva facilita a comunicação e reintegração a quem teve perda auditiva, enquanto que a visual auxilia a autonomia e reintegração social de quem tem baixa visão ou cegueira. O CER IV ainda conta com a parceria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), fundamentada pelo Termo de Cooperação Técnica nº 007/2021.

Também é ofertado aos 75 municípios do território sergipano, como porta aberta, sem necessidade de regulação, a disponibilização de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. O equipamento ainda possui o Serviço de Atenção à Saúde de Pessoas Ostomizadas (Saspo), voltado para o atendimento de reabilitação, acompanhamento e dispensação de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança.

Acesso à unidade

Para que o acesso aconteça, o município deve entrar no site da Secretaria de Estado da Saúde, onde deverá clicar no banner disponível no site: https://www.saude.se.gov.br/centro-especializado-em-reabilitacao_x005F_x0002_cer-iv/; fazer a impressão da ficha de Encaminhamento Atenção Primária à Saúde (APS) – CER IV e enviar para as Unidade Básica de Saúde do município, onde o médico irá preencher a Ficha de Encaminhamento APS – CER IV, com todas as informações solicitadas, para que a ficha seja inserida no sistema de Regulação do Estado (Ácone) no momento de solicitar a vaga do usuário para o CER IV.

A regulação é realizada pelo Complexo Regulatório do Estado (CRE), sendo executada conforme a modalidade e sua abrangência aos municípios. As modalidades auditiva, física e intelectual/TEA abrangem as regiões de Saúde de Itabaiana, Estância e Nossa Senhora do Socorro. Enquanto que, a modalidade visual é disponibilizada para todos os 75 municípios sergipanos.

Foto: Flávia Pacheco