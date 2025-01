SE reforça protagonismo feminino e está entre os 5 estados com mais participação mulheres na gestão

O protagonismo feminino em diversos setores da sociedade é cada vez mais notável, e na política não é diferente. Neste sentido, urge a necessidade constante de mulheres ocuparem cargos importantes dentro das gestões. E os números mais recentes da pesquisa nacional feita pelos Institutos Aleias, Alziras, Foz e Travessia Políticas Públicas comprovam que Sergipe segue este caminho: a gestão estadual possui 41% de participação feminina nas secretarias, figurando entre os cinco estados do Brasil com maiores percentuais no quesito.

Esta pesquisa inédita, que revela trajetórias e desafios das mulheres que lideram as secretarias estaduais do Brasil, teve seus dados coletados entre dezembro de 2023 e março de 2024. O estado de Sergipe aparece empatado com o Amapá, com 41% de secretarias comandadas por mulheres, um número bem superior à média nacional de 28%. Acima deles estão apenas Alagoas com 51%, Ceará com 47% e Pernambuco com 44%.

Tais dados mostram o trabalho que vem sendo feito nos últimos dois anos para que o protagonismo feminino seja cada vez maior. É o que destaca o governador Fábio Mitidieri: “Esse reconhecimento reflete o compromisso que assumi para garantir que as mulheres tenham voz e liderança em nosso estado. Sergipe vem fazendo a sua parte para que, cada vez mais, as mulheres tenham o espaço de direito. Logo que iniciei meu mandato, nomeei seis mulheres para o primeiro escalão, e em abril de 2024, assinei um decreto que reserva no mínimo 50% dos cargos em comissão do Poder Executivo para mulheres”.

Ao todo, a gestão possui hoje oito mulheres como secretárias de Estado. Elas não apenas estão presentes, mas também comandam pastas importantes: a primeira-dama Érica Mitidieri está à frente da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), enquanto Sarah Andreozzi comanda a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), e Deborah Dias é a secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

“Mulheres e meninas precisam ter cada vez mais consciência de que participar da política é fundamental para mudar a realidade social, despertar a consciência crítica e usar os espaços para transformar vidas. E nós, enquanto poder público, devemos criar mecanismos para despertar cada vez mais esse interesse, seja com diálogo ou com iniciativas que permitam que as mulheres percebam seus potenciais. É preciso que elas se vejam como frutos de transformação em qualquer área em que desejem atuar”, ressalta Érica Mitidieri.

Além delas, Lucivanda Rodrigues é a secretária de Estado da Administração (Sead), Mariana Dantas comanda a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel); a delegada Viviane Pessoa ocupa a Secretaria de Estado de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc); e Silvana Lisboa é a titular da Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC). Por fim, reforçando esta valorização da presença feminina, a atual gestão criou a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), comandada por Danielle Garcia. Também de maneira pioneira, o Gabinete Militar do Governo de Sergipe é gerido por uma mulher, a tenente-coronel Anne Bastos, nomeada pelo governador Fábio Mitidieri desde o início da gestão.

“Essa pesquisa reforça, de forma contundente, que o Governo de Sergipe tem como prioridade a valorização e a promoção do protagonismo feminino. Trata-se de um compromisso claro do governador Fábio Mitidieri em garantir que as mulheres ocupem espaços de poder e decisão, rompendo barreiras históricas e ampliando sua presença em todas as esferas. Nas gestões públicas esse protagonismo é essencial, pois ali são idealizados e implementados projetos que impactam a vida de milhares de pessoas”, pontuou Danielle.

Equidade como meta

Tais números são importantes, mas a meta do Governo do Estado é consolidá-los ainda mais. Neste sentido, no mês de abril de 2024, o governador Fábio Mitidieri assinou o decreto que estabelece a paridade de gênero no quadro de cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo estadual.

Desta forma, no mínimo 50% do total dos cargos existentes no conjunto dos órgãos da administração direta e indireta devem ser ocupados por mulheres. Além disso, as equipes de gestão das secretarias e órgãos de Estado, fundações e autarquias, devem garantir a implementação de políticas de recrutamento e seleção que promovam a equidade.

Ainda em 2024, mas no mês de outubro, foi sancionada a lei que institui o Programa de Proteção à Maternidade de Servidoras Públicas civis e militares, gestantes, adotantes e lactantes do Poder Executivo. Ela garante o direito à gestação saudável e proteção integral do menor, assim como o retorno das servidoras ao serviço em condições profissionais adequadas e justas, sem sofrer prejuízos à carreira.

“A valorização não é apenas simbólica; ela se traduz em ações concretas e políticas públicas que visam assegurar igualdade de oportunidades e fortalecer a voz das mulheres. Cada vez mais, nós, mulheres, estamos assumindo o papel de protagonistas em setores cruciais, liderando mudanças e inspirando transformações”, reforçou Danielle Garcia.

Pesquisa

A pesquisa feita pelos Institutos Aleias, Alziras, Foz e Travessia Políticas Públicas mapeou 698 órgãos estaduais e 536 municipais nas capitais, e considerou as secretárias que ocuparam os cargos entre dezembro de 2023 e março de 2024. Foram ouvidas 67% das 341 mulheres que estiveram à frente de secretarias de governo no período.

O levantamento também mostra que as mulheres estão mais presentes em pastas sociais nos estados (53%). Porém, ainda há a necessidade de melhora em áreas estratégicas, como infraestrutura (22% nos estados e 18% nas capitais), órgãos centrais (18% em ambos) e econômica (15% nos estados e 30% nas capitais).

Em Sergipe, a atual gestão deu um grande passo neste sentido ao escolher Sarah Andreozzi como secretária da Fazenda. Após 87 anos de fundação, é a primeira vez que a Sefaz é comandada por uma mulher. “Dos 27 secretários da Fazenda estaduais do Brasil, somente três são mulheres. Sergipe sai na frente e mostra ao país que as secretárias mulheres entregam resultados para a sociedade tanto quanto os homens. Também estamos mostrando para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem. É um avanço, um primeiro passo nessa jornada que ainda será longa”, destacou Sarah.

