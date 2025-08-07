Sergipe retoma Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres

Após dez anos, Sergipe volta a sediar a Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. A 5ª edição do evento será realizada nesta sexta-feira, 8, das 8h às 17h, no Clube do Banese, em Aracaju, organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM).

Com o tema central ‘Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas’, a conferência reunirá representantes de diversos municípios sergipanos para aprofundar o debate sobre os principais desafios e avanços na promoção dos direitos das mulheres. Serão discutidos eixos como a efetividade na garantia de direitos, a diversidade, o combate às violências de gênero, saúde, educação e a destinação orçamentária para as políticas públicas voltadas às mulheres.

Um dos destaques do evento é a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, que participará das discussões que visam a construção das propostas estaduais para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que ocorrerá em setembro.

Foto: Ascom SPM