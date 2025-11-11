SERGIPE SE PROJETA NA COP 30 COMO A REFERÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE, TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E GOVERNANÇA

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP30) teve início nesta segunda-feira, 10, em Belém, capital paraense, com a presença de lideranças mundiais para debater os rumos da ação climática global. Neste que é o maior evento das Nações Unidas Sergipe se apresenta como um dos estados brasileiros bem articulados para contribuir na construção de soluções sustentáveis e líder no ranking em Sustentabilidade Ambiental na região Nordeste, segundo o Centro de Liderança Pública (CLP).

O governador Fábio Mitidieri destacou o papel estratégico de Sergipe no maior fórum climático do mundo, enfatizando que o estado chega ao evento não apenas para acompanhar as discussões, mas para influenciar agendas. “Nosso estado deixou de ser coadjuvante para se tornar protagonista nas grandes pautas do futuro. Sergipe chega forte, representando o Nordeste com orgulho e mostrando que somos capazes de construir um modelo de desenvolvimento que inspira outros estados e o mundo”, disse.

A presença articulada da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) evidencia a força do modelo integrado de gestão ambiental adotado pelo Governo de Sergipe. A atuação conjunta com a Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) reforça o protagonismo do estado em políticas ambientais, transição energética e economia verde.

“Na COP30, Sergipe mostra que deixou de ser espectador para assumir papel de liderança. Estamos apresentando resultados reais. Os programas que estamos apresentando aqui comprovam que Sergipe está entregando soluções e fortalecendo uma agenda climática que une desenvolvimento e proteção ambiental”, destacou a secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Dias.

Ao longo da programação oficial, que se estende até 21 de dezembro, Sergipe participa de plenárias, reuniões técnicas e agendas multilaterais. A delegação sergipana estará presente, sobretudo, na Blue Zone, espaço onde ocorrem as negociações oficiais, encontros entre países, debates de alto nível. A área é estratégica para expor o avanço do estado na transição energética, no hidrogênio verde e na economia de baixo carbono.

Na Green Zone, espaço voltado à sociedade civil e iniciativas de Organizações Não Governamentais (ONGs), empresas e instituições acadêmicas, a atuação de Sergipe se soma à do Consórcio Nordeste. Os nove estados da região apresentarão o Plano Brasil Nordeste de Transformação Ecológica, destacando o Nordeste como agente estratégico na formulação de respostas à crise climática.

Entre as iniciativas que Sergipe apresenta ao mundo está o Programa de Recaatingamento Florestar-SE Velho Chico, voltado à recuperação de áreas degradadas e ao fortalecimento da cobertura vegetal, alinhado às soluções baseadas na natureza e às metas de adaptação climática do estado.

No campo da governança ambiental, a atuação da Adema na COP 30 reforça a credibilidade técnica do estado, demonstrando o compromisso com fiscalização rigorosa, licenciamento ambiental criterioso e aplicação responsável de medidas corretivas, o que mostra que Sergipe não apenas planeja, mas executa políticas ambientais com consistência e transparência.

“Estamos aqui para mostrar que nosso estado não apenas discute políticas públicas, mas também executa com rigor técnico e responsabilidade. Trazer essa experiência para um espaço global como a COP é a prova de que Sergipe está alinhado às melhores práticas internacionais e preparado para contribuir com soluções que unam desenvolvimento econômico e preservação ambiental”, enfatizou o diretor-presidente da Adema, Carlos Anderson.

O estado também leva a Belém um conjunto de ações territoriais em sustentabilidade, como o Conservar-SE, que fortalece as Unidades de Conservação e a recuperação ambiental nos 75 municípios; o Dialogar, focado em educação ambiental crítica junto a comunidades tradicionais e vulneráveis; e programas de recaatingamento, combate à desertificação e restauração da Mata Atlântica, essenciais para proteger biomas ameaçados e ampliar a resiliência ecológica.

Paralelamente às agendas ambientais, Sergipe chega à COP 30 com uma estratégia clara para se consolidar como polo nacional da transição energética e do desenvolvimento de baixo carbono.

“Sergipe reúne condições únicas para liderar a transição para uma economia de baixo carbono no Nordeste. A Desenvolve-SE tem trabalhado para transformar esse potencial ambiental em oportunidade concreta de negócios sustentáveis, estruturando as bases para que o estado participe de forma competitiva do mercado de carbono, atraia investimentos e promova desenvolvimento econômico sustentável”, afirmou o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

O Plano Sergipano de Economia Verde (PSEV), instituído pelo Decreto nº 1.016/2025, orienta políticas em bioeconomia, energias renováveis, economia circular, infraestrutura verde e mercado de carbono. Integrado à iniciativa Sergipe 2050, o plano articula governo, setor produtivo, universidades e sociedade civil, consolidando um modelo de crescimento inovador, inclusivo e sustentável.

“A participação de Sergipe na COP30 reafirma o compromisso do Governo do Estado com uma agenda de desenvolvimento sustentável e de longo prazo. Estamos aqui para dialogar com o mundo sobre as transformações que já estão em curso em Sergipe, especialmente no campo da transição energética, da economia verde e da governança ambiental. A COP é um espaço de construção de futuro e Sergipe chega a este debate com planejamento, resultados e projetos concretos que demonstram nossa capacidade de alinhar crescimento econômico, inovação e responsabilidade climática”, declarou o secretário especial do Planejamento, Júlio Filgueira.

