Sergipe se torna o epicentro da comunicação pública brasileira com o III ComPública

Entre os dias 20 e 22 de outubro, o estado de Sergipe sediará um dos mais importantes encontros nacionais sobre comunicação e democracia: o III Congresso Brasileiro de Comunicação Pública (III ComPública). O evento acontecerá no Campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e é uma realização da ABCPública, em parceria com a própria universidade.

A edição deste ano traz como tema central “Emergência Climática e Direito à Informação”, conectando o debate ambiental às responsabilidades éticas, políticas e institucionais dos profissionais que atuam na comunicação pública em todo o país.

De acordo com Pábulo Henrique, jornalista, pesquisador e um dos coordenadores geral do congresso, esta edição consolida o evento como o maior já promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Pública — e, mais do que isso, marca a entrada definitiva de Sergipe no circuito nacional de debates sobre o campo.

“Trazer esse encontro para Sergipe é um marco histórico. O congresso já se consolida como o maior promovido pela ABCPública, e é um orgulho poder colocar o nosso estado no mapa nacional das discussões sobre comunicação pública. É uma oportunidade para mostrarmos que Sergipe também produz, pensa e pratica uma comunicação comprometida com a cidadania e com os princípios democráticos”, afirmou Pábulo.

Um encontro que consolida o campo e fortalece o debate democrático

O evento deve reunir cerca de 400 participantes — entre profissionais da comunicação pública de todas as regiões do Brasil, atuantes nas esferas municipal, estadual e federal. Estão confirmadas presenças de servidores e comunicadores que integram ministérios, tribunais de justiça, ministérios públicos, empresas estatais, universidades e secretarias de governo, além de estudantes e pesquisadores.

Segundo Pábulo, essa diversidade de perfis demonstra a vitalidade e o amadurecimento do campo.

“Nós estamos recebendo profissionais com currículos muito qualificados, técnicos e pesquisadoras e pesquisadores que atuam na prática cotidiana da comunicação pública. É um encontro de saberes: da universidade, das instituições públicas e das experiências locais que vêm transformando realidades”, destacou.

Além das conferências e mesas de debate, a programação contará com oficinas, minicursos, lançamentos de obras e premiações, reunindo nomes de referência nacional na área, como Jorge Duarte, Patrícia Roedel, Cilene Victor, Ilza Girardi, Nataly Queiroz Lima, Armando Medeiros e Fábio Toreta, entre outros.

“Será um momento de muito aprendizado, de escuta qualificada e de fortalecimento de redes. Vamos reunir profissionais que, no dia a dia, estão comprometidos com o interesse público, com a transparência, com a defesa de direitos e com o combate à desinformação”, ressaltou Pábulo.

Comunicação pública diante da crise climática

Ao adotar o tema das emergências climáticas, o congresso coloca o debate ambiental no centro da agenda da comunicação pública — e propõe refletir sobre o papel social do comunicador em tempos de crise.

“É um tema extremamente contemporâneo. Falar de emergência climática é falar de vida, de sobrevivência, de justiça social. E a comunicação pública tem um papel fundamental nesse processo: é por meio dela que o Estado garante o direito à informação, à transparência e à participação social. É pela comunicação que se constrói consciência coletiva e se promove cidadania”, explicou o coordenador.

De acordo com ele, o desafio é fazer com que a comunicação pública vá além da divulgação institucional — assumindo-se como instrumento de transformação social e de fortalecimento democrático.

“O comunicador público é um agente garantidor de direitos. E isso precisa ser entendido em toda a sua complexidade. A comunicação pública não é propaganda, não é promoção pessoal, não é autopromoção do gestor. Ela deve estar a serviço da sociedade, orientada pelo interesse coletivo, pela ética e pela democracia”, defendeu Pábulo.

Sergipe no mapa nacional da comunicação pública

A realização do III ComPública em Sergipe é considerada simbólica e estratégica. O estado nordestino, que tem ampliado seus investimentos e pesquisas no campo da comunicação pública, passa a ocupar um lugar de referência nacional.

“Sergipe está se afirmando como um polo de pensamento e de prática em comunicação pública. A escolha da UFS como sede do evento reforça essa vocação: aqui há pesquisa, há debate, há produção de conhecimento e há compromisso com o fortalecimento das instituições democráticas”, destacou o coordenador.

Para ele, o evento também consolida o esforço coletivo de várias instituições e profissionais que vêm contribuindo para o avanço da pauta.

“Nós estamos muito felizes com o resultado. Superamos as metas de inscrição, firmamos parcerias importantes e conseguimos estruturar uma programação que reflete o vigor e a diversidade do campo. Vai ser um momento histórico não só para Sergipe, mas para o Brasil”, completou.

Programação ampla e produção científica

Além dos debates e oficinas, o congresso contará com a apresentação de trabalhos acadêmicos e técnicos, organizados em seis grupos temáticos (GTs) que abordam desde a comunicação pública e inteligência artificial até direitos humanos, meio ambiente e acessibilidade.

Os trabalhos apresentados serão reunidos em um e-book publicado pela ABCPública, garantindo que as reflexões produzidas durante o evento alcancem pesquisadores e instituições em todo o país.

Expectativas e legado

O III Congresso Brasileiro de Comunicação Pública promete deixar um legado para além dos três dias de programação. Para Pábulo, o encontro simboliza um novo ciclo de amadurecimento do campo, que passa a compreender a comunicação como ferramenta de democracia e de sustentabilidade institucional.

“O congresso não é apenas um evento técnico. É um espaço político, de construção coletiva. Quando reunimos centenas de profissionais para discutir comunicação, ética e clima, estamos, na verdade, reafirmando que a comunicação pública é parte essencial do pacto civilizatório democrático. É por ela que o cidadão se reconhece como sujeito de direitos”, concluiu.

