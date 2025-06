Sergipe sedia etapa de evento do Fundo Nacional de Assistência Social

O governador Fábio Mitidieri participou, ao lado da primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, nesta terça-feira, 17, do ‘FNAS pelo Brasil’, evento promovido pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) – Etapa Sergipe, com o objetivo de fortalecer a gestão da política de assistência social no estado. A iniciativa faz parte da segunda edição do programa pelo Brasil, que visa apoiar tecnicamente os entes federados, por meio de formação, qualificação e assessoramento voltados à gestão eficiente e transparente dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Fábio destacou que Sergipe é protagonista nas ações de assistência social no país. “Sergipe se orgulha de ser o estado que mais combateu a desigualdade social no país. Da mesma maneira, as ações do Estado, como o Cartão CMais, Prato do Povo e todas realizadas pela Secretaria da Assistência Social mostram o compromisso do Estado com essa pauta. Esse é o governo que fez o primeiro concurso da história do Suas em Sergipe e a legislação da carreira do Suas”, reforça o gestor.

A presença do FNAS em Sergipe representa uma oportunidade estratégica para o aprimoramento da gestão dos recursos do Suas. Segundo a secretária Érica Mitidieri, o evento promove capacitação e orientação para o Estado e municípios poderem melhor utilizar os recursos federais para a área. “Todas as equipes que trabalham com o Fundo estão aqui para ter um entendimento melhor ao utilizar esse recurso, principalmente após a troca nas gestões municipais. E, como é um evento que visita todo o Brasil, também traz muitos olhares distintos e tem essa troca que é muito importante com todos os técnicos. Então, são secretários, técnicos e coordenadores participando para que o Suas seja fortalecido, para que a gente consiga melhorar índices e, aos poucos, tirar as pessoas da vulnerabilidade e construir uma sociedade melhor, com mais equidade”, defende.

Destaque

Sergipe se destaca nacionalmente na reorganização e ampliação da política de assistência social. Com base em um modelo de governança intersetorial, o estado investe em ações integradas nos cinco eixos estratégicos, administrados pela Secretaria de Assistência Social, Inclusão e Cidadania: Assistência Social; Segurança Alimentar; Primeira Infância; Direitos Humanos e Habitação. O modelo tem contribuído para reduzir a pobreza, enfrentar a fome, garantir renda, promover dignidade habitacional e proteger os direitos dos grupos mais vulneráveis.

Durante a abertura do evento, o diretor executivo do FNAS, José Arimatéia de Oliveira, enalteceu a atuação dos gestores de Sergipe para as conquistas recentes na área. “Érica está entre as melhores secretárias de Assistência Social do Brasil. Sei do seu compromisso e o que era a assistência social e o Suas antes e depois da Érica. Ela tem feito um trabalho extraordinário, pautando a transversalidade das políticas públicas dentro da pasta, mas colocando o Suas no lugar de protagonismo, no lugar onde as coisas precisam acontecer. E ela tem feito um trabalho muito diferente com os municípios, dado o suporte, apoio, e melhorado a questão do cofinanciamento”, explana o representante do FNAS.

FNAS pelo Brasil

Durante o evento, foi realizada a Oficina de Gestão Financeira do Suas, programa nacional que busca aprimorar a execução financeira da política de assistência social. A proposta é promover a integração entre os setores contábil, jurídico e de licitação, simplificando os processos e tornando a tramitação financeira mais ágil e eficaz.

A ação já passou por 25 estados, o Distrito Federal e dois municípios de São Paulo, com o alcance de cerca de 10 mil participantes no país, em 2024.

O retorno da realização em Sergipe reforça o compromisso com a qualificação da gestão pública e o fortalecimento local das políticas de assistência social.

Foto: Reinaldo Moura