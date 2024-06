Sergipe sediará pela primeira vez o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração; Evento acontecerá nos dias 13 e 14

Iniciativa que visa debater o aperfeiçoamento da gestão pública no Brasil, o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração será realizado pela primeira vez em Sergipe, nos dias 13 e 14 de junho, no Delmar Hotel. O evento, que está na 129ª edição, é uma realização do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), com apoio do Governo do Estado, tendo a Secretaria de Estado da Administração (Sead) como anfitriã.

O Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração é realizado periodicamente, envolvendo discussões sobre o desenvolvimento de modelos de gestão pública com foco em resultados e voltados para o bom atendimento ao cidadão. Na edição em Aracaju, serão dois dias com palestras e painéis dedicados à troca de experiências e à busca por soluções inovadoras para a administração dos estados.

À frente da realização do fórum em Sergipe, a secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca a estreia do estado como anfitrião do evento e a importância das discussões. “Vamos receber aqui diversas referências em gestão pública, para discutir temas e apresentar soluções e iniciativa a acerca de temas importantes. O nosso maior objetivo é garantir serviços públicos de melhor qualidade para o cidadão em todo o país, de forma ágil e integrada”.

A secretária também reforça o importante papel do Consad na gestão pública dos estados brasileiros. “O Consad possibilita o fortalecimento da cooperação entre todos os entes da federação, de forma efetiva, com o potencial de garantir uma gestão pública mais eficiente, que cumpra a missão de identificar soluções de gestão efetivas e inovadoras”, completa.

Programação

Na quinta-feira, 13, o evento contará com palestra do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres de Brito, que falará sobre os desafios de uma gestão democrática; e com palestra do senador Alessandro Vieira sobre o papel dos estados na sustentabilidade.

O fórum contará ainda com palestras de representantes do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e do Ministério do Planejamento e Orçamento, entre outros especialistas em administração pública. Entre os temas que serão abordados, estão: governo digital, financiamento externo com perspectiva de gênero, eSocial, reforma administrativa e gestão de pessoas.

Escolas de Governo

Paralelamente ao Fórum do Consad, acontecerá, nos dias 12,13 e 14 de junho, o 2º Encontro Nacional do Grupo de Trabalho (GT) das Escolas de Governo Estaduais. Esta também é a primeira vez que Sergipe recebe o evento.

A secretária Lucivanda Nunes é a coordenadora do GT Nacional e o objetivo do encontro é fortalecer a integração e colaboração entre as Escolas de Governo, além de fomentar a construção e o aprimoramento das ações dessas instituições.

Foto: Ascom Consad