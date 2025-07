”SERGIPE SEGUE COMO PRIORIDADE DA PETROBRAS”, AFIRMA O SENADOR ROGÉRIO APÓS DIÁLOGO COM A ESTATAL

De acordo com a assessoria técnica da estatal, um procedimento administrativo está em execução, mas cronograma de investimentos e atividades permanece inalterado

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) reafirmou, nesta quinta-feira, 24, que o estado de Sergipe segue como prioridade nos investimentos da Petrobras, e que o processo de retomada das atividades da estatal na região permanece dentro do cronograma já preestabelecido.

Após diálogo direto com a assessoria técnica da presidência da Petrobras, o parlamentar esclareceu que o que ocorreu foi um procedimento administrativo interno da companhia, que resultou apenas no adiamento de uma etapa por 45 dias, sem impacto nos prazos globais do projeto.

“Conversei com a equipe técnica vinculada à presidência da Petrobras e recebi a confirmação de que não houve qualquer alteração no cronograma geral. O processo licitatório segue em andamento como previsto, e não há qualquer adiamento nos investimentos em Sergipe”, afirmou o senador.

A fala de Rogério reforça seu compromisso com o desenvolvimento energético do estado e afasta rumores de um possível recuo da estatal. “Portanto, qualquer informação que contrarie essa confirmação oficial não procede”, declarou.

O senador também destacou a importância do diálogo institucional para o acompanhamento rigoroso das ações da Petrobras no estado. “Sergipe tem um enorme potencial energético e, por isso, está no centro das prioridades da Petrobras. Seguimos acompanhando de perto cada etapa desse processo, com responsabilidade e diálogo, para garantir que os investimentos aconteçam e tragam benefícios concretos para a população sergipana”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos