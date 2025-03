Sergipe tem 379 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família em março

Sergipe tem neste mês 379.026 famílias contempladas pelo Bolsa Família. O investimento federal supera R$ 250,98 milhões, o que assegura um valor médio de benefício de R$ 662,88 aos contemplados nos 75 municípios do estado. O cronograma de pagamentos tem início nesta terça-feira, 18 de março, e segue até o dia 31, de acordo com o final do Número de Identificação Social (confira abaixo).

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, mais de 144 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância no Sergipe, um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar o repasse a esse público é de R$ 20,47 milhões.

O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a mais de 243 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de beneficiar 11 mil gestantes e 7,1 mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento federal supera R$ 12,09 milhões.

Em março, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário, 1,2 mil famílias em situação de rua, 244 famílias indígenas, 4,6 mil famílias quilombolas, 180 famílias com crianças em situação de trabalho infantil, 1,8 mil famílias com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 6,8 mil famílias de catadores de material reciclável. No total, são mais de 15 mil famílias sergipanas contempladas nos grupos prioritários.

MDS – Foto: Roberta Aline