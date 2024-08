SERGIPE TEM NOVE PARLAMENTARES CONCORRENDO AO PRÊMIO CONGRESSO EM FOCO 2024; VEJA QUEM SÃO

Considerada a premiação mais relevante no cenário político brasileiro, o Prêmio Congresso em Foco é realizado desde 2006 com o objetivo de promover boas práticas e destacar os melhores do parlamento brasileiro. A votação popular ocorreu durante o mês de julho e a revelação dos vencedores acontecerá em cerimônia no dia 29 de agosto, em Brasília, com transmissão online .

Durante o período, o público teve a oportunidade de votar online para escolher os 25 melhores deputados e 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. O processo foi auditado internamente e externamente pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que certificou a segurança da eleição.

Em 2023, foram destaques do estado a deputada Delegada Katarina (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT). Neste ano, eles concorrem novamente ao lado de outros parlamentares sergipanos Alessandro Vieira (MDB, Senado), Delegada Katarina (PSD, Câmara), Icaro de Valmir (PL, Câmara), João Daniel (PT, Câmara), Laércio Oliveira (PP, Senado), Nitinho (PSD, Câmara), Rogério Carvalho (PT, Senado), Thiago de Joaldo (PP, Câmara) e Yandra Moura (União Brasil, Câmara).

Além do voto popular, um júri especializado e um grupo de jornalistas que cobrem o Congresso Nacional também elegem os melhores do ano. O júri ainda seleciona os destaques nas categorias especiais “Apoio à Indústria”, “Clima e Sustentabilidade” e “Cidades Inteligentes”, que têm o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e do Ibrachina.

Critérios de Elegibilidade

Todos os parlamentares do Congresso Nacional podem concorrer ao prêmio, desde que não estejam respondendo a processos de improbidade administrativa ou acusações criminais, nem tenham feito apologia à tortura, violência ou práticas contrárias ao Estado Democrático de Direito. Aqueles que faltaram a duas ou mais edições anteriores também estão excluídos.

Segundo levantamento do site Congresso em Foco, até maio deste ano, mais de cem deputados estavam sendo investigados ou eram réus criminais, e 80 respondiam por improbidade administrativa. Ao longo de suas 16 edições, o Prêmio Congresso em Foco já homenageou parlamentares de 24 partidos de diferentes orientações políticas.

Transmissão online do Prêmio Congresso em Foco 2024

Dia 29/08, às 19h

Link: Link

