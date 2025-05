“Sergipe tem uma das maiores reservas de gás e não podemos ficar inertes”, diz governador Fábio Mitidieri

O governador Fábio Mitidieri concedeu entrevista por telefone, nesta segunda-feira, 12, ao radialista Narcizo Machado, na rádio Fan FM, e falou sobre os principais avanços recentes do Governo de Sergipe. Entre os destaques, estiveram os resultados da missão internacional em Houston, nos Estados Unidos, a retomada da Fafen pela Petrobras, os investimentos em infraestrutura, saúde, esporte e o novo ciclo econômico impulsionado pelo gás natural.

Mitidieri iniciou a conversa destacando os desdobramentos da viagem à maior feira de petróleo e gás do mundo, a OTC (Offshore Technology Conference), em Houston. O governador classificou a agenda como muito produtiva e revelou que a delegação sergipana conseguiu se reunir com grandes players do setor, ampliando o reconhecimento do estado no mercado internacional. “Hoje, quando chegamos nesses eventos, esses grandes players já conhecem Sergipe. Já conhecem a nossa equipe, que senta à mesa e participa das discussões. Isso mostra que estamos nos destacando”, afirma.

Entre as boas notícias trazidas dos Estados Unidos, Mitidieri anunciou que a Petrobras confirmou a retomada da Fafen, hoje operada pela Unigel. “Essa é uma conquista importante que envolve mais de mil empregos diretos e indiretos, somando a Fafen com as misturadoras do entorno”, detalha. A estatal também deve anunciar, nos próximos meses, a operadora responsável pela unidade, em um processo que promete gerar novos investimentos industriais.

Outro resultado positivo da missão foi o encontro com o grupo americano Optimus, que firmou compromisso para instalar um datacenter em Nossa Senhora do Socorro. “É um mercado bilionário. O investimento inicial será de 1 bilhão de dólares. Já iniciamos os trâmites para que a obra comece no início de 2026”, destaca Mitidieri.

O governador também ressaltou o papel estratégico do projeto “Sergipe Águas Profundas” para o futuro da economia estadual. Segundo ele, a licitação marcada para agosto pode iniciar um novo ciclo econômico. “Estamos falando da exploração de gás em águas profundas, o que pode atrair mais indústrias, empregos qualificados e oportunidades para os sergipanos. Só para apresentar propostas, as empresas investem cerca de 20 milhões de dólares. Só vai quem realmente tem interesse e capacidade de investir”, reforça.

Mitidieri afirmou que Sergipe não pode “ficar inerte esperando que as coisas aconteçam”. “Precisamos criar relacionamentos, participar dos grandes eventos e realizar eventos. É isso que temos feito com o Sergipe Oil & Gas em São Paulo, no Rio e aqui no estado. Não existe espaço confortável nesse mercado. A gente precisa correr atrás, e graças a Deus, as coisas estão acontecendo”, declara.

Saúde

Durante a entrevista, o governador também falou sobre os avanços na área da saúde. Ele destacou melhorias no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), como a troca de todos as macas e colchões, aquisição de novos tomógrafos e a compra de quatro ressonâncias magnéticas. “Vamos entregar agora o serviço de hemodinâmica dentro do Huse, um avanço importante para os pacientes”, frisa.

Além disso, Mitidieri celebrou o andamento da construção do Hospital do Câncer, que será entregue em agosto e estará em operação até outubro. “Será um hospital moderno, de primeira linha, no combate ao câncer, algo que Sergipe precisava há muito tempo”, enfatiza.

Outro destaque foi a renovação completa da frota de ambulâncias do Samu. “Todas as ambulâncias que circulam hoje são zero quilômetros, adquiridas com recursos do Estado e do Governo Federal. Zerar a fila por cadeiras de rodas também foi uma das nossas prioridades. Hoje, até as cadeiras motorizadas estão sendo entregues”, pontua.

Infraestrutura

O governador destacou, ainda, os investimentos em infraestrutura, como rodovia da Rota do Leite, em Gararu, início da reconstrução da rodovia SE-438, a ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros, a duplicação da ponte de Nossa Senhora do Socorro, além de outras obras viárias em andamento.

Centro de Treinamento de Ginástica

No esporte, Fábio Mitidieri convidou a população para a entrega do novo Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, marcada para 15 de maio. “Um investimento de, aproximadamente, R$ 700 mil para climatização, reformas e melhorias estruturais. A seleção brasileira treina aqui e tem conquistado seus melhores resultados na história”, comemora.

Sergipe é aqui

Na entrevista, Mitidieri também falou sobre o programa “Sergipe é aqui ”, que leva serviços públicos para o interior. A próxima edição acontece nesta terça-feira, 13, em São Francisco. “A expectativa é que possamos ter um grande evento, e ainda nesta semana, na sexta-feira, já teremos a 48 edição em Rosário do Catete. Então, vamos fazer duas edições, para cumprir a nossa meta de chegar ao final do nosso mandato com os 75 municípios beneficiados”, salienta.

Loteria Estadual

Durante a entrevista, o chefe do Executivo estadual falou, ainda, sobre a criação da Loteria Estadual, operada pelo Banese. “É uma nova fonte de receita. O Estado está pronto para lançar no próximo mês. Todo o processo já foi testado e estruturado com transparência e legalidade”, complementa.

Foto: Arthur Soares