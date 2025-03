“Sergipe vive um dos melhores momentos da sua história”, diz Fábio Mitidieri ao lançar GO Sergipe

Após entregar reforma e ampliação do Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro nesta quarta-feira, 19, em Lagarto, o governador Fábio Mitidieri lançou, ainda no município, o ‘GO Sergipe: Geração de Oportunidades’, uma plataforma digital inovadora criada para impulsionar a empregabilidade e o empreendedorismo no estado. A ferramenta, desenvolvida pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), funcionará como um portal de intermediação entre trabalhadores e empregadores, além de oferecer espaço para empreendedores divulgarem seus produtos e serviços.

Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância da plataforma para a interiorização das oportunidades de trabalho e o fortalecimento da economia local. “Sergipe vive um dos melhores momentos da sua história. Nós temos a maior taxa de emprego da nossa história e a menor taxa de desemprego. Isso demonstra que estamos no caminho certo com nossas políticas públicas. Mas queremos avançar mais, interiorizar o emprego e oferecer qualificação para que as empresas encontrem mão de obra qualificada em suas próprias cidades, sem precisar buscar fora. O ‘GO Sergipe’ vem para unificar todas as ações de geração de emprego e renda em um só local”, afirmou o governador.

A plataforma também contará com um ambiente dedicado à qualificação profissional, permitindo que os cidadãos tenham acesso a cursos gratuitos e possam se preparar melhor para o mercado de trabalho. O objetivo é fortalecer a economia local, facilitar o acesso ao emprego e incentivar o desenvolvimento de pequenos negócios.

Com o ‘GO Sergipe’, o estado expande significativamente sua capacidade de atendimento ao trabalhador, superando as limitações físicas do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). A plataforma permite que empresas e empregadores cadastrem vagas, trabalhadores insiram seus currículos e prestadores de serviço divulguem suas habilidades. Além disso, usuários que buscam serviços específicos também poderão publicar suas necessidades, criando um espaço dinâmico de conexões profissionais.

Inspirado no ‘GO Recife’, a plataforma sergipana foi estruturada após um intercâmbio com a equipe pernambucana. “A prefeitura de Recife inovou ao lançar o ‘GO Recife’. O secretário Jorge Teles foi até lá, conheceu o funcionamento, trouxe profissionais para capacitar nossa equipe, e agora lançamos o ‘GO Sergipe’, uma inovação que facilitará a busca por empregos, a contratação de mão de obra e a qualificação profissional em um único espaço”, completou Mitidieri.

O secretário de Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, destacou a importância da qualificação e do emprego, citando o sucesso do programa Go Recife, que já cadastrou 140 mil currículos e reúne mais de 2.095 empresas. “Tenho certeza de que essa plataforma será um sucesso aqui também, conectando empresas e trabalhadores e gerando oportunidades reais. Quero parabenizar o governo pelo evento e reafirmar nosso compromisso de colaboração para que essa iniciativa prospere ainda mais”, colocou.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, também destacou a relevância da iniciativa. “O governador Fábio Mitidieri não é apenas o governador da educação ou da saúde, mas também da geração de empregos. O lançamento do ‘GO Sergipe’ disponibiliza mais de 570 vagas, sendo 200 só para Lagarto, e reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico do estado”, declarou.

Facilidade para empregadores e trabalhadores

Entre as principais funcionalidades da plataforma estão o Banco de Vagas, que reúne um catálogo de oportunidades de emprego segmentado por região, município e área profissional; o Cadastro Digital, que permite que trabalhadores registrem suas qualificações diretamente no sistema para facilitar a busca por emprego; a Qualificação Profissional, com a divulgação de cursos gratuitos promovidos pela Seteem para ampliar a capacitação da mão de obra local; o Empreendedorismo, um espaço dedicado à divulgação de serviços e à conexão entre empreendedores e clientes; e a Valorização da Mão de Obra Local, que incentiva a contratação de profissionais sergipanos e fortalece a economia do estado.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, ressaltou a funcionalidade da plataforma. “O ‘GO Sergipe’ é uma ferramenta digital que facilita a intermediação entre trabalhadores e empregadores. O trabalhador pode cadastrar seus dados, formação profissional e currículo de forma simples. Já o empregador pode registrar as vagas disponíveis e suas descrições. Quando há compatibilidade entre o perfil do candidato e a necessidade da empresa, o sistema envia notificações automáticas, agilizando todo o processo de contratação”, explicou.

O secretário ainda destacou que, além das vagas de emprego, a plataforma disponibiliza oportunidades de qualificação, com mais de 2.300 vagas no ‘Qualifica Sergipe’ e 1.200 no Programa Primeiro Emprego.

No primeiro dia de funcionamento, mais de 570 vagas de emprego já estavam cadastradas na plataforma, abrangendo diversos municípios. Além disso, foram disponibilizadas 94 turmas de qualificação, sendo 57 turmas do ‘Qualifica Sergipe’ e 37 do Programa Primeiro Emprego (PPE), totalizando cerca de 1.880 vagas para capacitação profissional.

Parcerias para fortalecer o emprego e renda

Durante o evento, foram assinados convênios com empresários por meio do Programa Primeiro Emprego (PPE), garantindo a inserção de jovens no mercado de trabalho. Além disso, houve a entrega de certificados para concluintes dos cursos do Primeiro Emprego e do Qualifica Sergipe.

O prefeito de Estância, André Graça, marcou presença na solenidade e destacou a importância da ação para os municípios. “A geração de emprego e renda é o sonho de qualquer prefeito. O Governo do Estado tem abraçado essa causa, e agora, com o ‘GO Sergipe’, aqueles que sonham em trabalhar e as empresas que buscam profissionais qualificados terão um canal mais moderno e eficiente”, declarou.

Mercado de trabalho

O GO Sergipe foi idealizado para atender diversos perfis de usuários, incluindo trabalhadores em busca de emprego, empresas que precisam de profissionais qualificados, empreendedores que desejam divulgar seus serviços e consumidores em busca de prestadores de serviço.

O lançamento acontece em um momento de crescimento econômico para Sergipe. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados em dezembro de 2024, o estado atingiu o maior estoque de empregos da história, com mais de 344 mil postos de trabalho formais. No entanto, um dos desafios para manter essa expansão é garantir a qualificação adequada da mão de obra.

O empresário Carlúcio Alves Pereira ressaltou os benefícios da plataforma para os empreendedores. “Estamos enfrentando dificuldades para encontrar mão de obra qualificada. Com a chegada de novas empresas em Lagarto, essa plataforma será essencial para conectar empresas e profissionais. Por isso, firmamos parceria com o governo e estamos engajados no Programa Primeiro Emprego”, afirmou.

Moradora de Lagarto, Imperatriz dos Santos, de 32 anos, está há alguns anos fora do mercado de trabalho formal, e por isso também aprovou a iniciativa. “Eu soube da plataforma por meio das meninas do curso de atendente de lanchonete. Estou há anos sem emprego, faço faxinas para me sustentar e moro de aluguel. Meu maior sonho é conseguir um trabalho fixo, e agora, com essa ferramenta, espero ter essa oportunidade”, disse.

