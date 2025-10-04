SerMulher presente na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres

A Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) esteve representada pela secretária Elaine Oliveira e pela técnica Vanessa Correia, na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM), que começou em 29 de setembro e encerrou em 1º de outubro, em Brasília. Sob a coordenação do Ministério das Mulheres e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), o evento tem como tema “Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas”.

A iniciativa buscou a ampla participação de diversas vozes femininas representadas por entidades, organizações e movimentos sociais, estabelecendo um diálogo entre sociedade civil e órgãos de promoção de políticas para as mulheres nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal.

A secretária Elaine Oliveira destacou a importância da participação de Aracaju no evento. “É um momento histórico, de escuta e de construção coletiva. Estar aqui significa colocar a realidade das mulheres aracajuanas no debate nacional, garantindo que suas demandas sejam incluídas nas políticas públicas do Brasil. A prefeita Emília Corrêa tem nos orientado a fortalecer essa ponte entre a escuta local e a articulação nacional, e é isso que estamos fazendo na conferência”, afirmou.

A 5ª CNPM reforça os pilares para a melhoria da vida real das mulheres, como autonomia econômica; igualdade de gênero dentro e fora do ambiente de trabalho; enfrentamento à violência, assédio e discriminação; acesso às políticas públicas; além do incentivo à maior participação das mulheres na política e em espaços estratégicos. A transversalidade das ações permanece como princípio norteador do encontro.

Já a técnica da SerMulher, Vanessa Correia, reforçou a relevância do espaço de troca. “Participar dessa conferência é uma oportunidade de aprendizado e também de contribuição. Cada fala e cada experiência aqui compartilhada nos ajudam a repensar estratégias e a fortalecer a rede de proteção e valorização das mulheres em Aracaju. Levo comigo a certeza de que voltaremos ainda mais preparadas para ampliar as ações da SerMulher”, destacou.

Reunião com ministro

A secretária da SerMulher, Elaine Oliveira, cumpriu ainda agenda em Brasília, participante de reunião com o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, na terça-feira, 30. Durante reunião com o ministro e a delegação de mulheres sergipanas, a gestora reforçou o foco da pasta: construir políticas públicas efetivas ouvindo as mulheres. Ela apresentou o projeto SerMulher Escuta, que já ouviu as demandas das marisqueiras de Aracaju e outros grupos de mulheres. Elaine destacou ainda o trabalho contínuo de enfrentamento da violência contra as mulheres.

