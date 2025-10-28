Servidor Público: Eduardo destaca a importância do profissional efetivo

No Dia do Servidor Público, comemorado nesta terça-feira, 28, o médico anestesiologista e pré-candidato ao Senado em 2026, Eduardo Amorim, destacou a importância do trabalhador efetivo na administração pública. Conforme avaliado, sobretudo na área da saúde, a estabilidade profissional proporciona qualidade do atendimento prestado à população em geral. Esta condição permite que médicos permaneçam por mais tempo na mesma unidade de saúde, o que permite o desenvolvimento de um conhecimento aprofundado sobre a comunidade, a história clínica dos pacientes e as necessidades locais — resultando em um atendimento mais contínuo e personalizado.

Assim como na Saúde, este acompanhamento humanizado e contínuo é apreciado como essencial em outras áreas de atuação, a exemplo dos professores, assistentes sociais e operadores da Segurança Pública. Ao reverenciar todos os profissionais, Eduardo enaltece os princípios bases, como: imparcialidade, legalidade e transparência em suas atividades, além de atender diariamente todas as necessidades da sociedade, além de promover o bem-estar coletivo. “Temos que valorizar o nosso servidor. Por ser médico do SUS, trato com riqueza de detalhes a importância dos profissionais da saúde convocados após concurso público. Todos são importantes, mas a estabilidade legal de um concursado é mais positivo para o serviço público e para cada trabalhador”, avaliou.

Enquanto secretário de Estado da Saúde, durante a gestão do governador João Alves Filho, Eduardo Amorim incentivou a realização de concursos públicos e expansão do quadro de funcionários ao criar novas estruturas, entre elas, unidades hospitalares regionais, Unidade de Terapia de Queimados do Hospital de Urgência João Alves Filho (Huse), bem como a criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para assistência em todos os 74 municípios interioranos. Durante os mandatos de deputado federal e Senador da República, disponibilizou a respectiva influência parlamentar para, juntamente com a classe trabalhadora, buscar avanços unificados para os servidores públicos.

“Permaneço defendendo que os servidores públicos não sejam apenas ouvidos, mas que as angústias trazidas de suas experiências diárias sejam solucionadas com o máximo de brevidade porque são eles os responsáveis por operacionalizar o serviço público ofertado aos sergipanos e demais contribuintes. Entendo que hoje é um dia de luta e busca por avanços coletivos por atuar no SUS, e pela experiência que conquistei sempre ouvindo todas as categorias e levando para o Congresso Nacional soluções para os problemas relatados. Sei exatamente onde a dor aperta e jamais soltaria a mão de quem faz o serviço público acontecer”, frisou.

Texto e foto assessoria