Servidores da Alese doam dezenas de roupas e calçados ao GAAC/SE

O projeto do Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE), denominado “Desapego Solidário”, realizado desde o início de fevereiro no 2º andar do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) conseguiu arrecadar dezenas de agasalhos, roupas diversas e calçados para os assistidos pela instituição fundada em 1999.

A captadora de recursos do GACC/SE, Sineide Gomes destacou ter sido de grande importância a Alese ter recebido o baú de doações, demonstrando um resultado muito positivo mediante a ação voluntária dos servidores da Casa Legislativa. Os donativos será comercializados no bazar permanente por meio do programa Cheque Social, em que as pessoas vão lá e escolhem os produtos como roupas e calçados para as crianças assistidas e para as famílias. A renda obtida com o Desapego Solidário irá impulsionar o acolhimento e assistência dos pacientes que lutam contra a doença.

“Toda a iniciativa e todo o apoio voltado ao trabalho que o GACC desenvolve é de grande importância. As crianças e as famílias vão ser beneficiadas com os recursos adquiridos na venda desses produtos arrecadados e essa iniciativa dos servidores da Assembleia Legislativa é fundamental, pois os levam a fazer boas ações. Muitas vezes roupas ou calçados que já não usam, com certeza têm uma serventia para outras pessoas; um pequeno gesto pode ser pouco para a gente, mas para quem recebe é de grande benfeitoria”, ressalta convidando as pessoas a conhecerem mais os projetos desenvolvidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe.

Foto: Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza