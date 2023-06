Servidores da Fundação Hospitalar de Saúde paralisam atividade por 24h

Os servidores da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) paralisaram as atividades nesta segunda-feira (19) e estão realizando um ato em frente ao Palácio de Despachos, na Avenida Adélia Franco, em Aracaju.

11 categorias representadas por nove sindicatos, inclusive o Sindimed-SE, manifestaram preocupação com os empregos dos trabalhadores. Unidas, as classes convocaram uma assembleia geral, realizada no último dia 12 de junho, em que decidiram pela paralisação, nesta segunda-feira, 19 de junho, por 24h.

Segundo informações passadas pelos organizadores do movimento, o objetivo é pressionar o governo estadual contra a a demissão de centenas de trabalhadores concursados da fundação, através de um acordo judicial feito em 2018.

Em Nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que mantém diálogo constante com os servidores da Fundação Hospital de Saúde (FHS) por meio da Mesa Permanente de Negociação.

A nota diz ainda que é de conhecimento público, há uma ação do Ministério Público Federal (MPF) que se refere à relação do vínculo contratual da FHS com a Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, a SES reitera que não há riscos de demissão para os servidores públicos da FHS.

Por fim, a SES comunica também que mantém o compromisso de cumprimento da manifestação judicial, e apresentará propostas que abarquem a substituição do modelo de gestão, como alternativa à FHS, que garanta o quadro de pessoal da Rede Estadual de Saúde, admitido pelo ordenamento jurídico e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.