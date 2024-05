Servidores de Aracaju chamam assembleia geral em frente à Câmara

Dia de luta, 22 de maio, quarta-feira, será marcado por paralisação e luta reunindo 15 categorias de servidores públicos municipais

A partir das 7h da manhã da quarta-feira, dia 22 de maio, as servidoras e os servidores públicos municipais de Aracaju vão construir um dia de paralisação com assembleia geral unificada em frente à Câmara de Vereadores de Aracaju.

A luta unificada e convocação de assembleia geral reúne trabalhadores organizados no SACEMA, SINDASSE, SINPSI, SINDINUTRISE, SINDATRAN, SINDIPEMA, SINDIFARMA, SINTAMA, SINODONTO, SINTS, SINTRAFA, SEAME, SEESE, SIGMA e SEPUMA.

A luta dos servidores da Prefeitura de Aracaju é por:

* Recomposição inflacionária salarial;

* Garantia de reajuste que contemple todos os servidores públicos;

* Instalação de Mesa de Negociação com participação da CMA, PMA e Sindicatos Unificados.

Sem qualquer negociação com os sindicatos, a Prefeitura de Aracaju anunciou reajuste salarial de 4% que não cobre as perdas inflacionárias acumuladas em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Foram 5 anos de 0,0% de reajuste salarial para os servidores de Aracaju. A ausência da Mesa de Negociação entre Prefeitura e sindicatos é outra pauta importante do protesto.

Por Iracema Corso