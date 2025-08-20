Servidores dos PCCVs celebram reajuste de 10% concedido pelo Governo

Servidores públicos vinculados aos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCVs) do Estado avaliam positivamente o reajuste de 10% sobre o vencimento básico, concedido pelo Governo de Sergipe, pelo terceiro ano consecutivo. A medida beneficia aproximadamente 18.300 servidores, ativos e inativos, da Administração Geral (PCCV/AG), do Grupo Ocupacional da Saúde (PCCV/Saúde), do Grupo Ocupacional de Engenharia e Arquitetura (PCCV/ENAR), do Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito (PCCV/Detran) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu/SES).

Para Irís Aline Gomes, servidora do Grupo Ocupacional da Saúde há 23 anos, esse novo reajuste incentiva e motiva o servidor público. Esse avanço remuneratório a que se refere a servidora se soma a um outro reajuste das tabelas de vencimento básico dos PCCVs, proposto pela gestão estadual e aprovado pela Assembleia Legislativa este ano, o qual estabeleceu um patamar de remuneração de ingresso mais atrativo às diversas carreiras do funcionalismo estadual. “Essa medida valoriza o servidor público, e isso demonstra a lealdade, o compromisso e o comprometimento da gestão estadual com os servidores”, reconhece Irís.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destaca que esse novo reajuste, que passa a valer já a partir deste mês de agosto, beneficia uma significativa quantidade de servidores com menor patamar remuneratório entre as diversas carreiras do Estado. “São servidores de níveis básico, médio e superior de diversos cargos, incluindo toda a área da Secretaria da Saúde, toda a área de apoio da Educação que trabalha junto ao magistério, e os diversos servidores que trabalham nas demais secretarias, seja dando apoio às carreiras fins ou executando diretamente as atividades”, explica.

A concessão do reajuste é resultado da aprovação, pela Assembleia Legislativa, de um projeto de lei de autoria do governador Fábio Mitidieri. A medida contempla um variado grupo de servidores que atuam diretamente na prestação de serviços públicos essenciais à população e no funcionamento da administração estadual, a exemplo de agentes e assistentes administrativos, auxiliares e técnicos de enfermagem, laboratoristas, arquitetos, engenheiros e assistentes e vistoriadores de trânsito.

A implementação desse reajuste garante aumente real da renda e do poder de compra dos servidores e impacta de maneira positiva a economia local. Somente este ano, com essa medida, o Governo de Sergipe incrementa a folha de pagamento de ativos e inativos do Estado em R$ 38,5 milhões. Para 2026, a injeção adicional de recursos na economia, por meio da quitação da folha salarial dos servidores estaduais, é de quase R$ 91 milhões, o que estimula de modo significativo o comércio e os serviços em todo o Estado, gerando mais emprego e renda para a população sergipana.

Reconhecimento e valorização

Vinculada ao PCCV/AG, a oficial administrativa Ângela Oliveira, que trabalha na Secretaria Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística (Seclog), entende que o novo reajuste é bom para todo o funcionalismo diretamente beneficiado. “Passamos vários anos sem reajustes, mas agora já estamos pelo terceiro ano consecutivo com essa política de valorização, o que vemos como uma vantagem, como um crescimento para o servidor”, avalia.

De acordo com Gil Teles, servidor público há 39 anos, atualmente vinculado ao PCCV/Saúde, essa política de valorização contínua é uma fundamental reparação remuneratória assegurada pela gestão estadual. “Já são 30% de reajuste no acumulado dos últimos três anos. Isso representa uma importante reposição salarial, após anos de congelamento de salário. Então, estamos gratos ao Governo de Sergipe, por essa efetiva valorização do servidor, pois isso nos estimula a trabalhar e garante a qualidade da prestação do serviço público ao cidadão”, ressalta o servidor.

O oficial administrativo Edjan da Silva Santos é um dos milhares de servidores beneficiados pelo reajuste do PCCV. Para ele, os planos de cargos, carreiras e vencimentos foram criados pelo Governo de Sergipe para valorizar os servidores estaduais. “E teremos agora, já para esse mês de agosto, um novo aumento concedido de 10%, a terceira vez seguida que temos aumento anual”, celebra o servidor da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Kátia Maria Faro, servidora da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) há 41 anos, expressou surpresa positiva com o recente reajuste salarial do PCCV/AG, considerando-o significativo após anos sem aumentos expressivos. “É uma demonstração de que o governo valoriza os servidores, sobretudo na Adema, que teve o seu primeiro concurso público realizado por esta gestão”, salientou a servidora.

Foto: Ascom/ Sead