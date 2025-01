Servidores Municipais de Glória conquistam reajuste salarial de 7,5%

Nossa Senhora da Glória foi o primeiro município a anunciar o reajuste salarial dos servidores municipais para 2025. Após várias negociações, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nossa Senhora da Glória (Sindiserve Glória), teve seu pleito atendido pela administração municipal, liderada pela Prefeita Luana Oliveira (PSD).

O reajuste salarial concedido aos servidores municipais de Nossa Senhora da Glória representa um importante avanço na valorização dos trabalhadores, garantindo a recomposição da inflação de 4,77% (INPC 2024) e um ganho real de 2,7%, equiparando-se ao reajuste concedido pelo Governo Federal ao salário mínimo nacional. Esse reajuste salarial será aplicado a partir de fevereiro, conforme determina o Art. 53, da Lei Municipal Complementar nº 36/2018, que estabelece o mês de fevereiro como data-base para aplicar o reajuste.

“Essa conquista é resultado direto da união e luta incansável dos servidores de Nossa Senhora da Glória, liderados pelo Sindiserve Glória. A valorização dos trabalhadores é fruto do diálogo construtivo e da negociação exitosa com a Administração Pública, demonstrando que, unidos, podemos alcançar avanços significativos em nossos direitos e condições de trabalho.”, destacou Edenilde Gonçalves, coordenadora do Sindiserve Glória.

“A luta dos servidores municipais de Nossa Senha da Glória continua. Seguiremos firmes na luta para que a administração municipal atenda as demais reinvindicações da Campanha Salarial, como a equiparação do salário base de todos os cargos de nível superior, a revisão do salário base de algumas categorias, a correção do percentual do adicional de insalubridade e regularização da concessão do adicional de nível de escolaridade e titulação.”, defendeu Gilmar Andrade, coordenador do Sindiserve Glória.

O Sindiserve Glória se soma à Campanha Nacional ‘Quem cuida desta cidade sou eu!’, liderada nacionalmente pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (CONFETAM/CUT) e em Sergipe pela Federação dos Servidores Municipais de Sergipe (FETAM/SE), para reivindicar salários justos e condições de trabalho dignas para os servidores municipais.

Assessoria de Comunicação do Sindiserve Glória