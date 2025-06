Servidores municipais de Socorro realizam ato pela revisão salarial

Mobilização denunciou omissão da reposição inflacionária e o tratamento desumano da gestão de Samuel Carvalho aos servidores efetivos

Os servidores públicos municipais de Nossa Senhora do Socorro foram às ruas em um grande ato de protesto organizado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Nossa Senhora do Socorro (Sindsocorro), em parceria com o Sintasa, Seese, Sinodonto e Sigms, nesta terça-feira, 17. A concentração aconteceu em frente à Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), de onde os trabalhadores seguiram em caminhada até o Shopping Prêmio, levando faixas, cartazes e palavras de ordem em defesa dos seus direitos.

A mobilização foi motivada pela não concessão da reposição inflacionária de 2025, direito assegurado pela Constituição Federal para os servidores públicos, conforme previsto no “art. 37, inciso X”, que vem sendo ignorado pela atual gestão do prefeito Samuel Carvalho. Além disso, os servidores denunciam o tratamento desumano dispensado à categoria, marcado pela ausência de diálogo, descaso com a saúde mental dos trabalhadores e a desvalorização do funcionalismo público socorrense.

A presidente do Sindsocorro, Edijane Silveira, destacou a importância da união dos sindicatos e reafirmou o compromisso da entidade com a luta pelos direitos dos servidores. “Esse ato é um basta ao desrespeito, ao silêncio da gestão e à negação de direitos garantidos por lei. A reposição inflacionária não é uma benesse, é um direito constitucional. Estamos aqui para dizer que não aceitaremos mais retrocessos nem o abandono das categorias que compõem o funcionalismo do município de Nossa Senhora do Socorro. A nossa luta é por dignidade, valorização e respeito aos trabalhadores que movem a máquina pública”, expressou.

Também presente na manifestação, a presidente da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado de Sergipe (Fetam/Se), Vanessa Ferreira, reforçou a gravidade da situação vivida pelos servidores de Socorro e declarou total apoio à mobilização. “É inaceitável que, em pleno 2025, uma gestão municipal insista em ignorar os direitos básicos dos seus servidores. O que vemos aqui é um exemplo de resistência e de força coletiva. A Fetam/Se está junto com o Sindsocorro e com todos os sindicatos presentes nessa luta, porque servidor público não é descartável, é essencial!”, afirmou.

Texto e foto Bruno Balbino