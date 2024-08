Servidores públicos municipais recebem o salário nesta sexta-feira

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), anunciou através de suas redes sociais o pagamento da folha de pessoal referente a este mês de agosto. Todos os servidores da administração direta e indireta, ativos e inativos, terão os vencimentos creditados em conta na próxima sexta-feira (30).

Além do salário de junho, também será paga a primeira parcela do décimo terceiro salário aos nascidos nos meses de setembro e outubro. Com a iniciativa, a gestão injetará R$ 120 milhões na economia da capital sergipana.

Foto AAN