Servidores receberam capacitação sobre registro de candidatura

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), por intermédio da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano (CODES) e da Seção de Desenvolvimento de Competências (SEDEC), promoveu, nos dias 09, 10 e 11 de julho, o curso de capacitação referente a regras procedimentais do registro de candidatura e do sistema de gerenciamento do horário eleitoral gratuito.

As aulas foram ministradas de forma presencial na sede do TRE-SE. Participaram da capacitação chefes de cartório da capital e do interior, e servidoras(es) lotados nos cartórios eleitorais de Sergipe. O curso foi ministrado pelas servidoras Jamille Secundo Melo, Camila Costa Brasil e pelo servidor Waltenes Silva de Jesus.

Durante o curso, foram apresentadas as atualizações dos sistemas e as mudanças implementadas em relação ao preenchimento do formulário. Por exemplo: a declaração de gênero e de raça dos candidatos; a necessidade de atender à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) para que os candidatos sejam informados de como realizar a declaração de bens sem expor dados sigilosos; o formato da foto do candidato a ser inserida na urna, entre outras inovações.

A instrutora Jamille Secundo Melo enfatizou que o prazo para as convenções partidárias se inicia em 20 de julho e vai até 5 de agosto. A especialista explicou que o curso tratou de assuntos técnicos e tópicos importantes, que serão utilizados pelos servidores no dia a dia da preparação da eleição.

O TRE-SE disponibilizou o Manual de Registro de Candidaturas, com o objetivo auxiliar as servidoras, os servidores, as candidatas, os candidatos, coligações partidárias, federações e demais interessadas e interessados no processo de registro de candidaturas referente ao pleito municipal vindouro.

Fonte e foto TRE/SE