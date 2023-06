SESCAP/SE participa de aula inaugural do curso de Ciências Contábeis

Acolhida aos calouros aconteceu no campus da UFS, no Agreste sergipano

Começar uma trajetória no ensino superior é sempre um misto de alegria, expectativa e dúvidas. Tudo fica mais fácil quando os discentes são acolhidos e podem trocar experiências com profissionais da

. Foi assim na noite desta terça-feira, 06/05, o presidente do SESCAP/SE, Francinaldo Rodrigues, a convite da Universidade Federal de Sergipe, participou da acolhida aos calouros do curso de Ciências Contábeis.

O evento aconteceu no campus da UFS, em Itabaiana. “Um dia, éramos nós em uma sala de aula, em busca de conhecimento, até finalmente chegar ao mercado de trabalho. Poder fazer o caminho inverso e incentivar esses futuros profissionais da contabilidade, para nós, é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade”, afirmou Francinaldo.

Além do SESCAP/SE, também participaram representantes do Conselho Regional de Contabilidade, Associação dos Peritos Judiciais de Sergipe e da Academia de Contabilidade. Juntos, conduziram uma mesa redonda, onde ocorreram debates sobre o que é a profissão e os desafios da carreira.

O chefe do Departamento de Ciências Contábeis da UFS Itabaiana, Alex Bertollo, disse que desde que assumiu a função, buscou essa parceria com sindicatos e outras entidades representativas. “Essa aproximação com as entidades é muito importante, para apresentar aos estudantes todo o processo do futuro, quando eles se tornarão profissionais. O SESCAP/SE com certeza será um grande parceiro nosso, temos vários projetos em andamento, tudo pra melhorar nossa classe contábil”, destacou Alex Bertollo.

Fonte Projor Comunicação