Sessão Especial alusiva ao Dia de Conscientização do Autismo acontece na próxima semana

Anualmente, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é marcado pela realização de uma Sessão Especial na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), por propositura do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), autor das quatro primeiras leis em vigor no estado com foco na garantia dos direitos dos autistas.

Na manhã desta quarta-feira, 26, o parlamentar ocupou a tribuna da Alese para convidar os colegas de parlamento e toda a sociedade sergipana para a sessão especial deste ano, que abordará o tema da campanha nacional “Informação gera empatia, empatia gera respeito” e acontecerá no dia 4 de abril, a partir das 9h, no plenário da Assembleia Legislativa.

“Espero contar com a presença de todos os colegas nesta sessão, pois entendo que a informação é a maior ferramenta que temos para ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, dessa forma, além de vencer as barreiras impostas pelo preconceito, avançar de maneira mais efetiva na atenção às demandas dos autistas em Sergipe”, afirmou Pimentel.

De acordo com o deputado, já confirmaram presença no evento a secretária municipal de Saúde, Débora Leite; o secretário estadual de Saúde, Cláudio Mitidieri; o secretário de Saúde de Simão Dias, Pequeno Soares, que falará sobre o pioneirismo do município na atenção aos autistas; e o vereador Thiago Guimarães, que relatará a experiência da Associação dos Pais e dos Amigos dos Autistas Geruenses (APAAG), de Tomar do Geru.

“É essencial que os autistas sejam respeitados e tenham acesso aos tratamentos necessários para se desenvolverem plenamente e ocuparem seu espaço na sociedade. E o nosso mandato continuará abraçando essa bandeira e buscando contribuir para que Sergipe avance cada dia mais na garantia dos direitos dos autistas”, concluiu Luciano Pimentel.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese