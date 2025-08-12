Sessão Especial: Deputados concedem Títulos de Cidadania Sergipana

Na tarde desta segunda-feira (11), o Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) foi palco de mais uma solenidade marcada pela emoção, reconhecimento e gratidão. A Casa concedeu o Título de Cidadania Sergipana a duas personalidades que, mesmo não sendo naturais do Estado, dedicaram grande parte de suas vidas à promoção da segurança pública, saúde, educação e bem-estar da população sergipana.

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e autoridades civis e militares e colegas de profissão, que prestigiaram a entrega das homenagens a à médica cardiologista Dra. Sheyla Cristina Tonheiro Ferro da Silva e ao subtenente da Polícia Militar de Sergipe, Roberto Soares Freire da Costa.

As honrarias foram propostas, respectivamente, pela deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) e pelo deputado Manuel Marcos (PSD).

Dra. Sheyla Ferro

A primeira homenageada foi a médica cardiologista Dra. Sheyla Cristina Tonheiro Ferro da Silva, nascida em Maceió (AL), mas com uma trajetória profundamente ligada a Sergipe desde 1974, quando chegou ao Estado ainda na infância.

Sheyla iniciou seus estudos na Escola Santa Joana D’Arc e concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Atheneu Sergipense. Aos 16 anos, ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde se formou em 1990. Após 12 anos de atuação como cirurgiã geral e intensivista em unidades como o Hospital de Cirurgia, Hospital de Urgência de Sergipe e Hospital da Polícia Militar, decidiu se especializar em Cardiologia.

Formou-se na especialidade pelo Hospital de Cirurgia em 2000, e obteve o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2003, além da habilitação em Ergometria em 2005. Desde então, dedica-se exclusivamente à Cardiologia, com atuação em clínicas e hospitais de referência em Sergipe, como a CEMISE Oncoclínica, São Lucas D’or e Clínica São Miguel.

Sheyla também tem importante trajetória no ensino superior, tendo sido professora de Neuro-anatomia no Centro Universitário Pio Décimo e atualmente atua como consultora externa da Liga de Cardiologia da UNIT. Sua dedicação à medicina e à população sergipana se reflete também em sua atuação associativa: foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia – Regional Sergipe (2018-2019), e hoje ocupa cargos de diretoria em instâncias nacionais da cardiologia, voltadas especialmente à saúde da mulher, hipertensão e comunicação científica.

Emocionada, a deputada Áurea Ribeiro, autora da propositura, enalteceu a relevância da homenageada:

“Hoje temos a felicidade de entregar, em nome do povo sergipano, o Título de Cidadã Sergipana à Dra. Sheyla Ferro, uma mulher que é sinônimo de competência, dedicação e amor à medicina. Sua história de vida é entrelaçada com a de Sergipe, desde a infância até a carreira profissional brilhante que construiu, sempre com um olhar humano e cuidadoso com cada paciente, cada aluno e cada causa que abraçou. Esta homenagem não apenas reconhece suas contribuições na área da saúde, mas também celebra a mulher, a mãe, a avó e a cidadã que, com seu exemplo, engrandece o nosso estado. Parabéns, Dra. Sheyla, Sergipe se orgulha de tê-la como filha.”

Ao receber a homenagem, Dra. Sheyla fez uso da palavra para agradecer a outorga e refletir sobre sua trajetória profissional e afetiva em terras sergipanas.

“É curioso… Quando cheguei a Sergipe, ainda criança, recebi na escola um livrinho chamado ‘Sergipe, meu estado; Aracaju, minha terra’. Aquele livrinho foi um marco. Desde então, parece que internalizei que eu seria, de fato, sergipana. Aqui fiz toda a minha trajetória: escola, faculdade, conquistas profissionais. Meu filho nasceu aqui. Tudo de melhor que construí na vida foi Sergipe que me deu. Estou profundamente emocionada e grata por esse reconhecimento. Muito obrigada!”

O reconhecimento como cidadã sergipana também emocionou os familiares da Dra. Sheyla, especialmente o filho, que acompanhou de perto toda a trajetória da mãe no estado e falou com orgulho sobre a conquista:

“É um orgulho enorme. Nossa família, pelo lado da minha mãe, é de Alagoas, e vê-la agora reconhecida como cidadã sergipana, depois de tantos anos de dedicação à medicina e à cardiologia, é muito gratificante. Não só para ela, mas para todos nós. Quem conhece a Dra. Sheyla sabe o quanto ela é apaixonada pelo que faz. Esse título só reafirma tudo o que ela construiu com esforço e amor à profissão.”

Subtenente Freire

Natural de João Pessoa, na Paraíba, o subtenente Roberto Freire ingressou na Polícia Militar de Sergipe em 1º de março de 1990. Com 35 anos de serviços prestados à segurança pública sergipana, o homenageado ocupa atualmente a função de supervisor de área da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, com sede no município de Simão Dias.

Sua trajetória profissional é marcada pela dedicação e pelo compromisso com a sociedade. Comandou destacamentos em 18 municípios e povoados estratégicos de Sergipe, com atuação de destaque em regiões como Poço Verde, Ribeirópolis, Campo do Brito, Riachão do Dantas, Tomar do Geru, Tobias Barreto, Frei Paulo e Lagarto.

Além da atuação operacional, Roberto Freire tem um currículo acadêmico notável. É licenciado em Geografia, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, e atualmente cursa o bacharelado em Direito. Possui ainda formação em diversas áreas de segurança e táticas policiais, incluindo treinamento com unidades SWAT dos Estados Unidos e cursos voltados à mediação de conflitos, gerenciamento de crises, polícia comunitária e direitos humanos.

Sua contribuição também se estende ao campo educacional, atuando como instrutor de cursos oficiais e palestrante em eventos acadêmicos. Foi reconhecido por sua atuação exemplar com diversas condecorações, como as medalhas de Bronze, Prata e Ouro pelos anos de serviço, Mérito Policial e 190 da PMSE, além de 25 Moções de Aplauso concedidas por câmaras municipais, Alese e instituições culturais, inclusive internacionais.

Durante a solenidade, o autor da homenagem, deputado Manuel Marcos (PSD), destacou o merecimento do homenageado:

“É com grande honra e profundo respeito que entregamos hoje o Título de Cidadão Sergipano ao subtenente Roberto Freire. Sou um apaixonado pela Polícia Militar de Sergipe, até porque meu pai foi policial, era soldado da corporação. Tenho um respeito enorme por essa farda e pelo que ela representa. Ao ver um oficial tão dedicado, que adotou nosso estado como sua casa, achei justo oficializar esse reconhecimento. É um orgulho para todos nós tê-lo em nossa corporação, servindo com tanto comprometimento à Polícia Militar de Sergipe.”

Em seguida, emocionado, o subtenente Roberto Freire agradeceu a homenagem e compartilhou com os presentes a importância de sua trajetória em Sergipe.

“É uma grande honra receber esse reconhecimento a nível estadual. Ao longo da minha carreira, atuei em 18 cidades importantes de Sergipe, e hoje estou em atividade em Simão Dias. Já tive a alegria de receber outros quatro títulos de cidadania: em Lagarto, Poço Verde, São Domingos e Riachão do Dantas. Mas faltava esse: o de Cidadão Sergipano. E graças ao deputado Dr. Manuel Marcos, que teve a sensibilidade de propor essa honraria, hoje completo esse ciclo. Conheci o irmão dele, que foi meu colega na polícia, e nossa amizade contribuiu para esse reconhecimento. Foram 35 anos de serviço efetivo, sempre na linha de frente, nas ruas. Nunca atuei na parte administrativa. Então, receber esse título é uma grande honra para mim e para toda a minha família.”

A homenagem ao Subtenente Freire foi motivo de orgulho para toda a família. Emocionado, o irmão do militar, o capitão Soares, ressaltou o legado de dedicação ao serviço público e o simbolismo do título para todos que compartilham essa história:

“Esse título reflete a excelência do trabalho que nossa família sempre buscou entregar à sociedade sergipana, com dedicação e comprometimento. É um reconhecimento que nos enche de orgulho. Agradecemos ao deputado Dr. Manuel Marcos por essa indicação, que celebra a trajetória do meu irmão e, de certa forma, a história da nossa família no serviço público. É uma honra e nos sentimos profundamente lisonjeados.”

Mesa

Alem dos parlamentares e homenageados, a mesa foi composta pelo Coronel Henrique, que esteve representando a Conselheira e presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Susana Azevedo e pelo presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia – Regional Sergipe, Dr. Wersley Araújo Silva.

A solenidade reforçou o papel da Assembleia Legislativa de Sergipe em valorizar cidadãos que, mesmo nascidos fora do território estadual, construíram sua história de vida e serviço com profundo compromisso com a população sergipana. Os títulos entregues nesta data simbolizam gratidão, respeito e a certeza de que Sergipe se orgulha de cada contribuição feita por esses novos cidadãos sergipanos.

Por Alessandro Santos Monteiro – Fotos: Joel Luíz