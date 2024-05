Sessão Especial na Assembleia celebrará os 40 Anos do MST

Nesta terça-feira, 21 de maio, às 15h, será realizada uma “Sessão Especial em Homenagem aos 40 Anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)” no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). O evento, de autoria da deputada estadual Linda Brasil (Psol) e coautoria do deputado Chico dos Correios (PT), tem como objetivo celebrar e reconhecer a significativa contribuição do MST para o Brasil e, em particular, para o estado de Sergipe.

“A história do MST é uma história de luta e resistência. É fundamental que celebremos suas conquistas e a importância de sua atuação na promoção da justiça social e da dignidade no campo,” afirma a deputada Linda Brasil. “Convido todas, todes e todos a se juntarem a esta homenagem especial, onde destacaremos as conquistas e a relevância desse movimento social histórico”, convidou a parlamentar.

O MST, fundado em 1984, é um exemplo de movimento em resistência e luta pela reforma agrária no Brasil. Ao longo de quatro décadas, o MST tem sido essencial na promoção da justiça social, sustentabilidade e combate à fome, especialmente em situações de emergência, como as enchentes em São Paulo e no Rio Grande do Sul. O movimento transforma a vida de milhares de famílias, proporcionando acesso à terra, alimentação, educação, moradia e condições dignas de trabalho.

A Sessão Especial é uma oportunidade para reconhecer o impacto positivo do MST e reforçar o compromisso com a reforma agrária e a justiça social no Brasil. A Mandata da deputada Linda Brasil convida toda a população a participar deste momento de celebração e reflexão sobre a importância do MST.

Serviço:

Data: 21 de maio, terça-feira

Hora: 15h

Local: Plenário da Alese

Contato: 79-98806-0106

Foto: Ascom

Por Marcela Prado