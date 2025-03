SESSÃO ESPECIAL NA CMA DEBATERÁ ‘MUDANÇAS CLIMÁTICAS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITO HUMANO À ÁGUA’

Em celebração ao Dia Mundial da Água, no próximo dia 21, às 9h, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Iran Barbosa, do Psol, promoverá, em parceria com o SINDISAN, uma Sessão Especial para debater o tema “Mudanças Climáticas, Desenvolvimento Sustentável e a Garantia do Direito Humano à Água”, com palestra do engenheiro civil, sanitarista, especialista em Saneamento e professor aposentado da UFBA, Luiz Roberto Santos Moraes; e as participações de Silvio Ricardo de Sá, presidente do SINDISAN, e Roberto Silva, presidente da CUT de Sergipe, entre outros convidados.

Na visão do parlamentar proponente da sessão, o momento é mais que oportuno para se discutir as questões relacionadas à sustentabilidade ambiental e da própria vida na Terra, tendo como ponto principal a garantia do acesso à água, elemento vital não só para os humanos, mas, também, para todos os seres vivos do planeta.

“Estamos no mês em que se comemora o Dia Mundial da Água e estamos vivenciando, cada vez mais, as consequências da exploração humana excessiva e irracional sobre os recursos do planeta e a falta de um consenso global sobre desenvolvimento sustentável. O aquecimento global já impacta cidades no mundo inteiro e a dificuldade de acesso à água potável afeta populações em todas as regiões do planeta. Não há futuro sem resolvermos esses problemas. Precisamos pautar essas questões de forma urgente e essa Sessão Especial será uma boa oportunidade para isso”, explica Iran.

Privatização da água

Já o presidente do SINDISAN lembrou que Aracaju e Sergipe como um todo são pobres de mananciais e rios próprios, dependendo sobremaneira de uma única fonte, o Rio São Francisco, que já está bastante sobrecarregado. Ele também alertou sobre a ameaça da privatização da água.

“Dependemos muito do Velho Chico, que é um rio que sofre bastante ao longo do seu percurso, sustentando muitas hidrelétricas e um grande número de cidades nos estados por onde passa. E com as mudanças climáticas e sem um debate sério sobre desenvolvimento sustentável, como garantir o acesso à água de qualidade para as gerações futuras, especialmente da nossa região? Fora a crescente onda de privatização desse setor no Brasil, que vem transformando a água em mercadoria de alto preço, e, a continuar assim, só terá acesso quem puder pagar por ela”, denuncia o sindicalista.

“Por isso, debater essas questões é tão importante e queremos convidar não só a nossa categoria como toda a sociedade sergipana para que participe dessa Sessão Especial, no próximo dia 21, em alusão ao Dia Mundial da Água”, diz Silvio Sá.

Por George W. Silva