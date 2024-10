Sessão Especial proposta por Luciano celebra os 170 anos da Capitania dos Portos

No próximo dia 18, a Capitania dos Portos de Sergipe comemora 170 anos de história. Em alusão à data, foi realizada na tarde desta segunda-feira, 14, uma Sessão Especial no plenário da Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas).

Representando o parlamento sergipano, Pimentel destacou a importância da Capitania dos Portos, braço da Marinha no estado. “Sob o comando do Capitão de Fragata Alexandre Almeida Gomes Ferreira, que enobrece a Capitania com sua trajetória e tem desempenhado um papel relevante na modernização da instituição, a Capitania dos Portos exerce com brilhantismo sua missão de zelar pela segurança da navegação, pela salvaguarda da vida humana no mar e pela prevenção da poluição hídrica”.

Em seu discurso, o parlamentar também ressaltou o trabalho da Capitania dos Portos no campo da assistência social e cidadania, que vai além de sua missão institucional. “A Capitania presta assistência médica e hospitalar aos pensionistas e inativos da Marinha no estado, oferece Ensino Profissional Marítimo com programas de treinamento em diversas áreas da pesca, e atua na fiscalização do tráfego aquaviário. Além disso, participa de atividades comunitárias de caráter social, promovendo operações de Assistência Cívico-Social em povoados carentes de Sergipe”.

Ao concluir, Pimentel expressou seu desejo de que a Capitania dos Portos de Sergipe continue forte e atuante, sempre buscando oferecer o melhor à comunidade marítima do estado. “Parabéns à Capitania dos Portos de Sergipe por seus 170 anos de história gloriosa e pelas contribuições essenciais ao nosso estado”.

Capitania em Sergipe

Presente na sessão, o Capitão de Fragata dos Portos de Sergipe, Alexandre Almeida Gomes Ferreira, enfatizou a importância da solenidade. “Como capitão, me sinto honrado por representar a Capitania neste momento e, junto com minha tripulação, participar desta sessão especial, que é um reconhecimento da Casa do Povo ao trabalho da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil no estado”.

Em sua explanação, o Capitão dos Portos fez uma abordagem sobre a história da Capitania em Sergipe e suas atribuições, destacando desde o surgimento da Capitania no estado até a vasta lista de atividades desenvolvidas pela instituição, como ações de patrulhamento e inspeção naval, manutenção de faróis, busca e salvamento, além da formação de aquaviários e tripulações de órgãos públicos.

“Acreditamos no que fazemos e executamos com disciplina e profissionalismo a nossa tarefa, buscando fazer o melhor com os meios que possuímos, gerando um grande retorno para a sociedade sergipana”, concluiu o Capitão dos Portos.

História

Sediada em Aracaju, às margens do Rio Sergipe, a Capitania ocupa um local histórico na Avenida Ivo do Prado, onde, no passado, funcionou a extinta Escola de Aprendizes Marinheiros de Sergipe.

A primeira Capitania dos Portos em Sergipe foi criada em 1848, por meio de um decreto imperial, mas dois anos depois, um novo decreto extinguiu a Capitania sergipana. Somente em 18 de outubro de 1854, um novo decreto restabeleceu a entidade no Estado de Sergipe, que se mantém em funcionamento até hoje, patrulhando o tráfego aquaviário do estado.

