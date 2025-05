SESSÃO ITINERANTE EM SIMÃO DIAS DESTACA POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-SUL, DIZ JEFERSON ANDRADE

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade (PSD), disse que o desenvolvimento da região centro-sul será pauta da sessão itinerante da Alese a ser realizada na próxima quinta-feira (22) em Simão Dias, a 104 km de Aracaju.

“O povo de Simão Dias e região está convidado .para acompanhar os discursos, os debates e conversar com seus deputados. É uma oportunidade para a gente prestar contas, ouvir as demandas e trocar ideias sobre o desenvolvimento da região centro-sul”, declarou Jeferson Andrade.

A sessão itinerante será realizada no Centro de Educação Profissional Udilson Soares Ribeiro. A última sessão da Alese no interior ocorreu no dia 20 de março passado, em Propriá, no Baixo São Francisco. O plano da Assembleia Legislativa é realizar mais duas sessões no interior neste ano. O objetivo é aproximar cada vez mais o parlamento da população, proporcionando uma interação efetiva entre os cidadãos e seus representantes no Legislativo estadual.

Toda estrutura legislativa será transferida por um dia para Simão Dias. Será uma sessão ordinária igual à sessão realizada em Aracaju, com livre acesso a todos os segmentos da sociedade organizada e ao público em geral. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Alese e terá a cobertura da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa.

Simão Dias tem 45 mil habitantes. As principais atividades econômicas são a agricultura, pecuária, avicultura e mineração, baseada na extração de rocha para transformação em cal e brita. O município possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,604, considerado médio.

Por Eduardo Almeida