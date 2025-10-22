Sessão solene proposta por Katarina marca valorização dos cirurgiões-dentistas

A Câmara dos Deputados realizou, nesta terça-feira, 21, uma sessão solene presidida pela deputada federal Delegada Katarina (PSD-SE) em homenagem aos profissionais da odontologia, em reconhecimento ao Dia do Cirurgião-Dentista, celebrado em 25 de outubro.

A solenidade contou com a presença de autoridades e convidados que compuseram a mesa, entre eles o presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO), Claudio Yukio Miyake; o presidente da Federação Nacional dos Odontologistas (FNO), Ailton Coelho; a presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima; o coordenador-geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, Edson Hilan; e o líder do Movimento Dentistas do SUS, Ermano Batista da Costa.

De acordo com Delegada Katarina, a iniciativa teve como objetivo reconhecer a importância dos mais de 450 mil cirurgiões-dentistas brasileiros, que atuam diariamente para garantir atendimento e orientação em saúde bucal à população. “Estamos falando da maior comunidade odontológica do mundo. É uma alegria imensa celebrar essa data e reconhecer esses profissionais que atuam no consultório, no posto de saúde, na universidade, pesquisando, ensinando e cuidando. Vocês são protagonistas”, destacou a parlamentar.

Em seu discurso, a deputada ressaltou que o Brasil incorporou a Política Nacional de Saúde Bucal ao Sistema Único de Saúde (SUS), tornando-se o único país com mais de 100 milhões de habitantes a oferecer atendimento odontológico público. Ela enfatizou, no entanto, que a categoria ainda enfrenta desafios. “Apesar dos avanços, os cirurgiões-dentistas seguem em uma de suas principais lutas: a valorização profissional, que passa por um piso salarial digno”, ressaltou.

Delegada Katarina também mencionou o debate em torno do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, destacando que o tema representa “um passo importante para a padronização da formação e o fortalecimento técnico da profissão”.

A iniciativa incluiu ainda o lançamento da 3ª Caravana pelo Piso Salarial de Cirurgiões-Dentistas e Médicos, que ocorrerá durante toda a semana em Brasília, e a abertura de um estande institucional do Conselho Federal de Odontologia, no Espaço Mário Covas, na Câmara dos Deputados. Essa foi a primeira vez que a categoria conseguiu, por meio da parlamentar, um espaço de diálogo no parlamento para expor informações e demandas.

Encerrando a sessão, Delegada Katarina reafirmou seu compromisso com a categoria. “Esta Casa não dará as costas às demandas da odontologia. Seguiremos atentos às pautas que valorizam a profissão e fortalecem a saúde bucal no Brasil”, concluiu.

Por: Ascom