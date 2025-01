Sessões serão retomadas com posse da Mesa Diretora para o 2º biênio

Após o período de recesso parlamentar, as sessões legislativas de 2025 serão retomadas na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), na próxima segunda-feira, 3, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 51 da Constituição Estadual.

A partir das 15h, será realizada uma Sessão Especial no Plenário Deputado Pedro Barreto de Andrade, com a finalidade de empossar os integrantes da Mesa Diretora, eleita para o 2º biênio da 20ª Legislatura, que compreende o período de fevereiro de 2025 a janeiro de 2027.

A nova Mesa Diretora da Alese é formada pelos deputados Jeferson Andrade (PSD) – reeleito presidente; Garibalde Mendonça (PDT), vice-presidente; Luciano Bispo (PSD), 1º secretário; Marcelo Sobral (União Brasil), 2º secretário; Carminha Paiva (Republicanos), 3ª secretária e Georgeo Passos (Cidadania), 4º secretário.

Após a posse, haverá a abertura da Sessão Legislativa Anual de 2025, contando com o retorno da deputada Kitty Lima (Cidadania), empossada no último dia 24 de janeiro pelo presidente Jeferson Andrade, visando ocupar a vaga do deputado Samuel Carvalho (Cidadania), eleito em outubro de 2024 para o cargo de prefeito de Nossa Senhora do Socorro.

Foto: Jadilson Simões/Alese

Por Aldaci de Souza