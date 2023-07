Seteem divulga 14 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Novas vagas de emprego foram captadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e abertas nesta terça-feira, 25. Desta vez, são 14 oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD) com disponibilidade para trabalhar no município de Laranjeiras, na grande Aracaju.

Os interessados devem realizar cadastro na sede do NAT – localizada na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju – levando os seguintes documentos: laudo médico, RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado, currículo e/ou certificados e experiências. O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h.

Confira as vagas afirmativas para PcD e os requisitos solicitados:

1 vaga para motorista canavieiro

Requisitos: ensino fundamental completo, habilitação (E) e experiência na função

1 vaga para tratorista de transbordo

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para operador de colhedora

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para operador de carregadeira

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para analista de laboratório industrial

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para fermentador de destilaria

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para destilador

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para operador de centrífuga de açúcar

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

1 vaga para cortador de cana

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para técnico em Segurança do Trabalho

Requisitos: curso técnico na área e experiência na função

1 vaga para analista de infraestrutura

Requisitos: curso técnico na área e experiência na função

1 vaga para mecânico de diesel

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para mecânico de colhedora

Requisitos: experiência na função

1 vaga para técnico em enfermagem

Requisitos: curso técnico na área com especialização em Técnico de Enfermagem do Trabalho

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 79 3222-6949 ou via WhatsApp 79 99191-6031. Novas oportunidades de emprego são sempre divulgadas no perfil da