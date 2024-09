Setembro Amarelo: MPT-SE realiza palestra e roda de conversa

Evento é aberto ao público

Em alusão ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), em parceria com as demais instituições que compõem o Grupo Interinstitucional da 20ª Região (Getrin-20), promove, no dia 26/9, um evento com palestra e roda de conversa acerca da campanha, que esse ano tem como tema “Atenção aproxima as pessoas”.

A voluntária e porta-voz do Centro de Valorização da Vida (CVV) em Aracaju, Erna Barros, guiará a palestra. Para compor a roda de conversa, a servidora do MPT-SE e psicóloga, Simony Ferreira, além das psicólogas Adriana Ribeiro e Isabela Rocha vão abordar temas relacionados ao cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho e na vida cotidiana, com o tema “Acolhendo a dor do outro: a importância da escuta”.

O evento, que é gratuito e aberto ao público, vai acontecer no dia 26/9, auditório do MPT-SE, localizado na avenida Desembargador Maynard, n° 72, no Bairro Cirurgia, em Aracaju, a partir das 9h. Não é necessária inscrição prévia.

INFORMAÇÕES:

26/9 (quinta-feira)

9h

Auditório do MPT-SE (Av. Desembargador Maynard, n. 72, Bairro Cirurgia – Aracaju)

Evento aberto ao público (não é necessária inscrição prévia)

Ascom MPT